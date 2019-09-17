تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات “محدث”

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من أهم ما يبحث عنه عشاق متابعة القنوات الرياضية العربية، وذلك لأن تردد قناة أبو ظبي تهتم بعرض العديد من المباريات الرياضية وبالأخص مباريات كرة القدم التي تجمع الملايين من العشاق لها على مستوى العالم، فضلاً عن نقلها إلى الكثير من البرامج الرياضية الهادفة واستضاف المحللين الرياضيين المتخصصين في مجال الرياضة لتحليل المباريات الرياضية وتقييم مستوى اللاعبين خلال المباريات بالإضافة أداء الحكام في المباريات العالمية والعربية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد المقبلين على متابعة برامجها.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية قد تمكنت من الحصول على حقوق نقل البطولة العربية للأندية في موعدها الحالي، وهي يقوم على تنظيمها الاتحاد العربي لكرة القدم وهي تعتبر من البطولات الكروية المهمة والتي تتميز بوجود الكثير من المشاهدين والمتابعين لها، وخاصة وأن لها جوائز مالية ضخمة تم تخصيصها للفائز بتلك البطولة حيث تتعدى قيمة الجوائز الخاصة بهذه البطولة إلى 16 مليون دولار، لذلك فإن المنافسة قد أصبحت شديدة على متابعة هذه المباريات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة اسم القناة الترميز الاستقطاب 12467 أبوظبي الرياضية HD1 27500 H 11938 قناة أبوظبي الإمارات 27500 V 12467 أبو ظبي الرياضية HD2 27500 V

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رابط الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية

يمكن لمحبي وعشاق الرياضة متابعة الرابط الرسمي التابع لقناة أبو ظبي الرياضية على شبكة الإنترنت من خلال الضغط هنا.

احدث تردد قناة أبوظبي HD

الاستقطاب معامل الترميز التردد القمر الصناعي عمودي 27500 12091 YahSat (52.5⁰ East)

يهمل فريق مجموعة قنوات أبو ظبي دائماً من خلال خطة محدثة باستمرار وفق أحدث التقنيات بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة للحصول على رضاء عدد كبير من المشاهدين وزيادة المتابعين لها، ولهذا عمدت إدارة المجموعة على نقل المباريات الهامة ومنها الدوري الأوروبي والدوري الخليجي بالإضافة إلى دوري أمريكا الجنوبية.