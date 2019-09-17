اضبط الآن تردد قناة الكويت الرياضية أغسطس 2019 على عرب سات ونايل سات لمتابعة بطولة اتحاد غرب آسيا

يزداد معدل البحث عن تردد الكويت الرياضية بالتزامن مع انطلاق بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2019، وذلك عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث عادت الكويت إلى المنافسة من جديد بعد غياب دام لمدة سنوات عديدة كانت فيها خارج المنافسات الخارجية، باستثناء المشاركة في خليجي 23، لتنطلق بكل قوتها خلال مباريات غرب آسيا.

ومن هنا اقتنص الأزرق الكويتي فوزًا صعبًا على حساب الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا، ليستكمل المنتخب الكويتي انتصاراته ويحقق الفوز على المنتخب الأردني 1 مقابل 0 في مباراة أمس الأربعاء.

تردد قناة الكويت الرياضة 2019

تردد الكويت الرياضة

نقدم تردد الكويت الرياضة للتسهيل على مشجعي كرة القدم في الحصول على القناة لمتابعة جميع المبارايات القادمة التي تكون ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا لعام 2019، فإذا كنت تمالك القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

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التردد معدل الترميز معامل التصحيح القمر الاستقطاب 12523 27500 4/ 3 عرب سات أفقي 11678 27500 4/ 3 نايل سات عمودي

قناة الكويت الرياضية

تعد قناة الكويت الرياضة واحدة من أهم القنوات التي يتم بثها على شاشة التلفزيون الكويتي، وتسمى بقناة المويت سبورت والتي تتبع وزارة الإعلام، وتضم قناتين للشأن الرياضي الأولى كويت بلس والثانية كويت بلس سبورت، وتعمل قناة الكويت الرياضية على نقل العديد من المباريات الرياضية الهامة والدوريات الرياضية التي تخص الأندية الكويتية، والمنافسات الرياضية الأخرى.

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الجدير بالذكر، أن لوائح البطولة تنص بأن يلتقي صاحبي المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية، التي تقام على ملعب كربلاء الدولي فى 14 أغسطس المقبل، ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.