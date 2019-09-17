اضبط تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek سبتمبر 2019 على نايل سات وعرب سات.. وموعد انطلاقها رسميًا

يبحث عدد كبير من مشجعي القلعة البيضاء عن تردد قناة الزمالك، عبر محرك البحث الشهير “جوجل” استعدادًا لافتتاح القناة، حيث أعلن المستشار مرتضى منصور، عن انطلاق قناة الزمالك الجديدة، الذي من المقرر أن يكون مع مطلع سبتمبر، لتبدأ القناة مسيرتها الرياضية وتصبح منبر إعلامي رياضي جديد ينضم لباقة القنوات الرياضية على النايل سات وتتنافس معهم في المحتوى الرياضي المتخصص.

يستعد طاقم كبير من اعلاميين الرياضة لإنطلاق قناة الزمالك الجديدة التي تتزامن رحلتها الاعلامية مع اول دوري الكرة المصري الممتاز للساحرة المستديرة، والذي من المقرر له أن يبدأ في يوم 19 شهر سبتمبر الجاري، وذلك في أعقاب إفادات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

تردد قناة الزمالك الجديدة

يسعى المهتمون بنادي القلعة البيضاء إلى الحصول على تردد قناة الزمالك كي يضبط القناة على شاشة التلفاز الخاصة به، وبذلك يستطيع مشاهدة البرامج الرياضية المختلفة، فضلًا عن مبارايات نادي الزمالك المختلفة، ومن ثم يستطيع مشاهدة التحليل الرياضي الشيق.

ويمكنك ضبط التلفاز وإدخال تردد قناة الزمالك عن طريق إدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن الآتي:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القمر 11449 27500 أفقي 5/6 نايل سات

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وتحل قناة الزمالك على نفس تردد قناة “دي إم سي الإخبارية”، التي كانت موجودة على التردد ذاته، كما يمكن إدخال التردد التالي على عرب سات

التردد 12092

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة الزمالك Zamalek

تقدم قناة الزمالك الجديدة العديد من البرامج التي ستتحدث عن النادي العريق، مع متابعة لكافة الألعاب داخل النادي وعلى رأسها كرة القدم، كما تحاول منافسة العديد من القنوات الرياضية الأخرى عن طريق محتواها الشيق والمييز التي تعمل على تقديمه بشكل جديد.

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قناة الزمالك

يتضمن طاقم العمل كلًا من الإعلامي خالد الغندور، الإعلامي أحمد جمال، الكابتن أحمد عبد الحليم، الكابتن طارق يحيي، الكابتن أحمد سمير، الصحفي محمد الشرقاوي، الصحفي كريم أبو حسين، الصحفي شادي عيسي، الصحفي صبحي عبد السلام، الصحفي عبد الشافي صادق، الصحفي إيهاب الفولي، الصحفي منتصر الرفاعي.

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موعد انطلاق قناة الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن الموعد النهائب لانطلاق قناة الزمالك الجديدة، وأكد في تصريحات تليفزيوينة لبرنامج “الزمالك اليوم” أن القناة سوف تنطلق يوم 1 أكتوبر المقبل، ولك بعد اجتماعه مع مسئولي القناة.