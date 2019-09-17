تعرف على أقوى أشارة الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة مباريات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تبدأ اليوم مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدة مباريات قوية حيث يلتقي، بروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الأسباني، كما يلتقي فريق نابولي العنيد ضد ليفربول متصدر البريمرليج، في مباراة لن تكون سهلة للريدز .

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمباراة المنافسة أنترناسيونالي*سلافيا براج 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD1 دوري أبطال أوروبا ليون* زينيت 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا ريد بول سالزبورج* جينك 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية وقطر بي إن سبورت HD 7 دوري أبطال أوروبا أياكس* ليل 21.00 بتوقيت القاهرة* 22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا تشيلسي* فالينسيا 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند * برشلونة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 دوري أبطال أوروبا بنفيكا* لايبزيج 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 5 دوري أبطال أوروبا نابولي * ليفربول 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية