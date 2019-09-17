||مفاجأة سارة|| “cetusplay ” (تقنية جديدة) تطبيق يتم تفعيله لعودة القنوات من جديد تعرف...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات.

يمكنكم الدخول على الرابط التالي المتاح لقنوات بي أوت كيو للتعرف على موعد انطلاق القنوات من جديد، وقال الموقع أنه تم أسترجاع الترددات الأصلية.

بعد توقف جهاز بي أوت كيو عن بث المباريات تقدر الآن تتابع المباريات على نفس الجهاز باستخدام تطبيق cetusplay، عن طريق تحميل البرنامج من متجر جوالك ولابد أن يكون مشبوك بنفس النت على الجهازين، ثم ندخل على التطبيق ونضغط على كلمة “ok “،والسماح للوصول إلي الصور والوسائط الظاهرة على التلفزيون، ثم ستظهر لك رسالة هل توافق على تحميل البرنامج على جهازك الضغط على موافق لتفعيل البرنامج.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

تحديث: تم أنتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رجوع البث لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وأن اعتباراً من غداً السبت سيتم بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عبر القنوات، وهذه الأخبار غير مؤكدة ونحن سنتابع معكم بكل جديد لحظة بالحظة.