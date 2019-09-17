ناو – تردد قناة السعودية الرياضية SPORT KSA 2019 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بدر 7...

SPORT KSA – مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019- 2020 – تابع معنا تردد قناة السعودية الرياضية 2019 ، تابع تردد قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية نقدم اليوم لكل عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة السعودية الرياضية، من أجل التمتع بمشاهدة المباريات المحلية و العالمية، ومتابعة البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة والذي يبحث عنها العديد من المشاهدين العاشقين لمشاهدة أهم المباريات في العالم كله وليس في الوطن العربي فقط.
تردد قناة السعودية الرياضية 2019
تم وضع قناة السعودية الرياضية على قائمة أكثر القنوات بحثاً عن ترددها، ويرجع سبب النجاح هو عرض المباريات الهامة الذي يبحث عنها المشاهدين.
انطلقت قناة 24 سبتمبر لعام 2002 ميلادي عن طريق الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتخصصت في الشأن الرياضي، وأصبحت منذ انطلاقها من أهم وأشهر القنوات المتخصصة في بث المباريات وتحليلها عقب المباراة مباشرة في الاستوديو.
تردد قنوات السعودية الرياضية SPORT KSA نايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|12149
|أفقي
|H
|27500
|12284
|عمودي
|V
|27500
|12015
|عمودي
|V
|27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD
|لقمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|العرب سات
|12149
|أفقي
|27500
تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 7
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|11976
|أفقي
|27500
|5/6
أبرز المباريات التي تبث على قناة السعودية الرياضية 2019
- كأس خادم الحرمين الشريفين
- دوري الدرجة الأولى السعودي
- دوري المحترفين السعودي
- بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.
- كأس الخليج العربي.
أشهر مقدمي البرامج في قناة السعودية الرياضية
- صالح العنزي مقدم برنامج إرسال
- ماجد التويجري مقدم برنامج مشواري.
- مصطفى عباس مقدم برنامج صباح الرياضية.
- مسفر الخثعمي مقدم استديو تحليلي.