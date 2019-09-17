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“استقبال” ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2020 مجاناً على كافة...

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مع كل جولة لدوري الأبطال يبحث محبي كرة القدم الأوروبية عن القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجاناً، وهو ما سنوفره لكم في تلك المقالة عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة، وتعد تلم البطولة الأقوى ولأكثر متابعة بين كل بطولات الأندية على مستوى العالم، خاصة في ظل وجود العديد من الأندية صاحبة الشعبية في الوطن العربي وتواجد العديد من النجوم فيها، مما يجذب الجميع إلي مشاهدة مباريات البطولة.

بطولة دوري أبطال تلعب العديد من المباريات القوية بها في موعد واحد، هو ما يجعل القنوات الناقلة لها تفاضل بين المباريات لاختيار الأفضل من وجهة نظرها، فليس كل القنوات الناقلة لديها إمكانية نقل جميع المباريات التي تلعب في وقت واحد مثل قنوات بي أن سبورت الناقلة الحصرية لها في الوطن العربي، ولهذا سنقوم بوضع العديد من القنوات على الأقمار مختلفة لتكثر الاختيارات أمامك.

قناة ناقلة لدوري أبطال أوروبا

قناة ناقلة لدوري أبطال أوروبا

تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

القناة التردد القمر معدل الترميز
CBC Sport HD  11135  h AzerSpace 1 46.0°E 27500
Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500
ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000
RTS 10971 h Hot Bird 13 29700
IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

يمكنكم مشاهدة مباريات على القنوات المتواجدة بالأعلى، ويمكنكم استقبالها من خلال طبق متر فيما أكثر، ويستحسن تواجد طبق كبير متحرك لاستقبال جميع القنوات الناقلة للبطولة.

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الكلمات الدلائليه
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