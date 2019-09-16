تابع الآن تعرف على أقوى أشارة الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز بلقاء وحيد يجمع، أستون فيلا ضد وست هام يونايتد، وأيضا تلعب مباراة واحدة في الدوري الإيطالي بين تورينو وليتشي، وفي دوري أبطال أسيا تلعب مباراة العودة لدور أـل 8 بين السد القطري والنصر السعودي.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة للمباراة المنافسة استون فيلا * وست هام يونايتد 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي تورينو* ليتشي 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 4 الدوري الإيطالي السد القطري* النصر السعودي 17.45 بتوقيت القاهرة، 18.45 بتوقيت السعودية وقطر بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أسيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية