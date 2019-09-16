“الآن استقبل” تردد قناة الكويت الرياضية بلس على القمر الصناعي نايل سات والناقلة لأهم...

الآن نقدم لكم متابعي الدورى الكويتى تردد قناة الكويت الرياضية بلس على قمر عرب سات الصناعي وقمر بدر 4، والتي تبث جميع مباريات الدورى الكويتى الممتاز، وهي قناة تابعه لتليفزيون الكويت الحكومي الذي يعد ملكًا لوزارة الإعلام الكويتية، وتأتي القناة في الترتيب الثالث من بين القنوات الحكومية الكويتية، حيث بدأ التليفزيون الكويتي البث عام 1951، وكان ملكًا لتاجر كويتي في البداية ما كان يجعله خاصًا ولكن بعد عشر سنوات وفي عام 1961 تم بيعه للحكومة الكويتية لينتقل من ملكية خاصة لملكية الحكومة الكويتية في 15 نوفمبر من عام 1961، ليتحول إلى تليفزيون حكومي رسميًا.

كما عرفت قناة الكويت الرياضية بلس بمحتواها المميز والمتنوع مما تقدمه من مسلسلات وأفلام وبرامج الاستضافة، وهي تختص بتقديم البرامج الكويتية والأفلام والمسلسلات الخليجية، كما تقدم العديد من الأفلام المصرية الكوميدية، وهو ما جذب اليها الكثير من المتابعين.

قناة الكويت الرياضية بلس المفتوحة

حرصت قناة الكويت الرياضية المفتوحة على أن تكون أول من يقوم باذعة جميع مباريات الدوري المحلي المسمى بدورى فيفا “Viva”، ولا تقتصر على تلك المباريات فقط بل تابعت لأجل المزيد وتقوم بعرض بث مباشر لأهم المباريات العالمية والودية للمنتخب وتعلن مسبقًا عن بثها لتلك المباريات.

بث مباشر لقناة الكويت الرياضية

يمكن لجميع المتابعين للتليفزيون الكويتي مشاهدة بث مباشر لقناة الكويت الرياضية بلس من خلال خدمة مجانية يقدمها الموقع الحكومي لوزارة الاعلام التابع لدولة الكويت، ويمكنكم مشاهدة البث من خلال هذا الرابط: “اضغط هنا”

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تردد قناة الكويت الرياضية بلس