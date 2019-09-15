بدون – أعلانات تردد قناة مكس هوليود Mix Hollywood للأفلام الأجنبي عبر القمر النايل سات...

تابع معنا تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديدة، فهي قناة جديدة ظهرت مؤخرًا على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية ، ولكن لم يتحدد حتى الآن هل ستقوم بعرض الأفلام الأجنبية بكافة أنواعها أم أنها ستتخصص في نوع معين كأفلام الرعب مثلاً، ومن الملاحظ أنه هناك إقبال شديد للبحث عن تردد قناة مكس هوليود على محركات البحث، بالرغم من كثرة قنوات الأفلام الأجنبي الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، إلا أن بعض المشاهدين يكونوا حريصين على زيادة عدد تلك القنوات حتى يستطيعوا مشاهدة جميع الأفلام التي يحبوها على مختلف القنوات، تابعونا تردد قناة ميكس هوليود الجديد.

معلومات عن قناة ميكس هوليود Mix Hollywood channel

قناة ميكس هوليود Mix Hollywood هي قناة أفلام أجنبية جديدة تم بثها على القمر الصناعي نايل سات منذ عدة أيام، وقد أُعلن عن أن هذه القناة ستتخصص لعرض الأفلام الأجنبية فقط، وغالبًا ستعرض جميع الأفلام الأجنبية بدون تخصص معين وهذا الواضح من اسمها، قناة ميكس هوليود Mix Hollywood تعمل بتقنية Sd العادية حتى يستطيع المشاهدين استقبالها بسهولة من جميع أنواع أجهزة الاستقبال، وهي تتبع قنوات الحزمة العامة المفتوحة المجانية، فهي ستقوم بعرض الأفلام الأجنبية طوال أربع وعشرين ساعة بدون توقف، وبدون تشفير، واليوم ومن خلال موقعنا سنقدم لكم تردد قناة مكس هوليود Mix Hollywood الجديدة 2019.

أفلام قناة ميكس هوليود

قناة ميكس هوليود عبر Facebook

يمكن لكل عشاق مشاهدي أروع الأفلام الأجنبية متابعة كافة أخبار قناة مكس هوليود عبر صفحتها الرسميةعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قناة ميكس هوليود عبر الفيس بوك.

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أفلام قناة ميكس هوليود:

من هنا تابع مواعيد واسماء افلام اليوم على قناة ميكس هوليود

مسلسلات قناة ميكس هوليود Mix Hollywood 2019

تشاهدون كل يوم حلقه جديده من مسلسل #Gotham: تمام الساعة: 8 مساءً بتوقيت القاهرة 9 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد ميكس هوليود Mix Hollywood 2019

لم يظهر لقناة ميكس هوليود Mix Hollywood سوى تردد واحد فقط على القمر نايل سات، ويجب التنويه على أن قناة ميكس هوليود Mix Hollywood هي قناة منفردة ولا تتبع مجموعة قنوات هوليود الموجودة على نايل سات، وسنعرض لكم كافة معلومات استقبال القناة من خلال جميع أنواع أجهزة الاستقبال.

القمر النايل سات التردد 11488 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي (h) معامل التصحيح 3/4

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة ميكس هوليود 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.