BADER ADAN1 تردد قناة بندر عدن اليمنية الجديد تجديث سبتمبر 2019 على أقمار “نايل سات .....

تردد قناة بندر عدن BADER ADAN1 الفضائية الجديدة والتي تستعرضها معكم تفصيلاً، فقد فرضت القنوات اليمنية وجودها على الساحة الإعلامية مؤخراً، ونقدم من خلال هذا التقرير إحداثيات تردد قناة بندر عدن الجديد وتجدر الإشارة إلى أن القناة قد انطلق بثها يوم 24 أكتوبر 2018، وقد انطلق بث فناة بندر عدن من القاهرة بمصر على القمر نايل سات، وبذلك تعتبر القناة من أحدث القنوات اليمنية التي في أطلت علينا في سماء الإعلام المرئي الفضائي، وتعتبر قناة بندر عدن قناة لكل اليمنيين، ويتابع القناة مشاهدين كُثر في كافة أرجاء الوطن العربي للتعرف على أخر أخبار اليمين السعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة بندر عدن بدأت بتقديم محتوى متميز وبرامج عديدة متنوعة، وتهتم قناة بندر عدن بالجانب الاجتماعي والثقافي لأبناء اليمن، ولم تغفل القناة الجانب السياسي والخبري، كما تهتم القناة أيضا بالبرامج الثقافية والدينية والترفهية، وتسعى القناة من خلال تغطية بثها الجغرافي الواسع على القمر نايل سات، تسعى القناة لانتشار عربي واسع.

تردد قناة بندر عدن اليمنية الجديد على نايل سات .. هوتبيرد

تردد قناة بندر عدن الجديد

وتعتبر قناة بندر عدن إضافة إعلامية متميزة للإعلام اليمني الفضائي المرئي، حيث يبحث أبناء اليمن عن صوت يمني حر، فقناة بندر عدن الفضائية هي تعتبر امتداد حقيقي لإذاعة بندر عدن، فهي قناة تعبر عن صوت الجنوب اليمني، ولمتابعة القناة يجب ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” لدى من يبحث عن تردد قناة بندر عدن على الترددات التالية تردد القناة على النايل سات التردد معدل الترميز الاستقطاب 12680 30000 افقي تردد القناة علي هوت بيرد التردد معدل الترميز الاستقطاب 11200 27500 أفقي تعتبر قناة بندر عدن من القنوات ذات التصنيف الإخباري، وهي من القنوات اليمنية الجديدة، وتبث قناة بندر عدن محتواها الإعلامي بتقنية sd العادية، وذلك على القمر المصري نايل سات، وكذلك على القمر الأوروبي الهوتبيرد. التردد على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12680 أفقي

معدل الترميز 30000 التردد على القمر الصناعي هوت بيرد التردد هو 11200 أفقي

معدل الترميز 27500 ومن الجدير بالذكر أن الجهة التي أطلقت بث قناة بندر عدن هي إذاعة بندر عدن التي أعلنت اليوم عن بثها التجريبي من العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب القائمون على أمر ألإذاعة : فإنها قد بدأت البث التجريبي يوم الجمعة الموافق الثاني من سهر فبراير 2018، وذلك على التردد 99.9، ومن المعروف أن ألإذاعة اتخذت على عاتقها تقديم رسالتها في إنتاج البرامج التي تلبي رغبات أهل اليمن، خاصة البرامج المجتمعية، والفنية الترفيهية، والرياضية وكذلك البرامج الخاصة بالأطفال والصحة. Advertisements وتجدر الإشارة إلى أن قناة بندر عدن تقوم بتقديم نشرة أخبار وذلك بالتعاون مع قناة تلفزيون الآن، كما تقوم القناة أيضا بعرض أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية، كما أن للجانب الاجتماعي والتنموي أهمية خاصة لما تقدمة القناة. رابط الاذاعة على فيس بوك فقد قامت قناة بندر عدن بنشر ما يلي على موقعها وصفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.