تعرف على أقوى أشارة الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة مباريات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تستكمل اليوم مباريات الدوريات الأوروبية ففي الدوري الانجليزي، تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة بلقائي بورنموث ضد إيفرتون، واللقاء الأخير بالجولة الخامسة يجمع بين واتفورد صاحب الأرض ضد أرسنال، وتلعب العديد من المباريات في الدوري الأسباني والدوري الإيطالي والألماني.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة بورنموث *إيفرتون 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي واتفورد * أرسنال 17.30 بتوقيت القاهرة، 18.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي إيبار * أسبانيول 12.00 بتوقيت القاهرة، 13.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 3 الدوري الأسباني ألفيس *اشبيلية 14.00 بتوقيت القاهرة، 15.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 3 الدوري الأسباني سيلتافيجو* غرناطة 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 3 الدوري الأسباني بلد الوليد، أوساسونا 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 3 الدوري الاسباني بريشيا* بولونيا 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 8 الدوري الإيطالي بارما * كالياري 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 1 الدوري الإيطالي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية