تردد قناة ماجد 2019 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث أغاني الأطفال

تردد قناة ماجد 2019 قناة ماجد من أنجح القنوات التي استطاعت جذب عدد كبير جداً من المشاهدين الأطفال، لما تقدمه من محتوى تعليمي وتربوي لهم وقناة ماجد قناة متخصصة للأطفال تقوم بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية، والأغاني، التي حركت مشاعر الأطفال في مختلف الأعمار.

تردد قناة ماجد 2019

قناة ماجد قناة عربية تابعة لدولة الإمارات، فقد تم إطلاق بث قناتها علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في 25 من شهر سبتمبر لعام 2015، على الرغم من أن القناة تعتبر جديدة في البث، إلا أن البحث عنها لم يتوقف، فقد حصلت على ترحيب كبير من جميع أفراد العائلة.

وتهدف القناة على أن تكون الأم أكثر اطمئناناً على أولادها أثناء مشاهدتهم القناة، لأنها تتأكد من أن القناة لا تعرض أي شيء مسيء، بل تقدم محتوى هادف ينمي عقول الأطفال.

تردد قناة ماجد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

إذا كنتم تبحثون عن أفضل القنوات التي تعرض محتوى تعليمي وترفيهي مميز للأطفال، لذا يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

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التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح جودة القناة 12226 أفقي 27500 3/4 HD 12467 أفقي 27500 3/4 SD

أهم البرامج التي تعرض على قناة ماجد

يعود تسمية قناة ماجد بهذا الاسم نسبة لمجلة ماجد الشهيرة، التي اشتهرت بعرض كل ما هو مميز للأطفال مثل مسلسل الطفل بابلو.

كما تعرض العديد من الأغاني المحببة للأطفال مثل أغنية هطل المطر، وأغنية الزهرة و أغنية عيشي بلادي والعديد من الأغاني المميزة، ومن هذه البرامج والأغاني:

برنامج خلفان.

برنامج كسلان.

مسلسل الطفل بابلو.

برنامج ماجد.

برنامج أبطال الغد.

برنامج ريشة

برنامج أرقام وألوان

ومن الأغاني التي جذبت الأطفال حول القناة: