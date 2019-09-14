“ألتقط” الآن تردد قناة النيل للرياضة الجديد على القمر الصناعي نايل سات الناقلة لمباراة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد على الدوام عرب نيوز، في مصر والوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة النيل للرياضة، التي يتم البحث عليها بكثرة هذه الأيام لقرب انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمعروف أن قناة النيل للرياضة تمتلك حق البث لمباريات الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، والعديد من المنافسات الرياضية التي سنقدمها لكم لاحقاً داخل المقال.

تتابع اليوم جماهير الكرة المصرية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، أقدم مسابقة في مصر والوطن العربي النسخة 87، والتي يحلم الفارس الأبيض في التتويج بها ليصل للرقم 27 للفوز بكأس مصر، بينما يتطلع الفارس الجديد للكرة المصرية فريق بيراميدز، لتسجيل أسمه بحروف من ذهب لأول مره ويفوز باللقب.

تنقل قناة النيل للرياضة اليوم في التاسعة مساء اليوم من ملعب الدفاع الجوي، مباراة بيراميدز وشباب بولزداد الجزائري، في ذهاب ألدور 32 من الكونفدرالية الإفريقية، ويدخل بيراميدز اللقاء بغية الفوز لتعويض خسارة الكأس أمام الزمالك.

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موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة المنافسة بيراميدز * شباب بلوزداد 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية النيل للرياضة الدفاع الجوي الكونفدرالية

تردد قناة النيل للرياضة على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النيل للرياضة النايل سات 11843 H 27500

أهم المذيعين ومقدمي البرامج على قناة النيل للرياضة

الإعلامي الكبير مدحت شلبي، الإعلامي خالد لطيف، الإعلامية منى عبد الكريم، الإعلامية سهى إبراهيم، الإعلامي طارق رمضان،الكابتن ضياء السيد.

تنقل اليوم قناة النيل للرياضة التردد الأرضي مباراة الأهلي وفريق أطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والمعروف أن قناة أون سبورت قد حصلت على حقوق البث الفضائي للمباراة.