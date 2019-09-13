Frequency تردد قناة لنا السورية الجديد”لنا بلس” 2019 LANA PLUS الفضائية تحديث سبتمبر...

متابعة قناة لنا السورية، ما زلنا نتابع معكم تردد القنوات العربية والعالمية، وننقل لكم أحدث تردد للقنوات الجديدة والتي يتم انطلاقها في تلك الأيام، ومن بين تلك القنوات، قناة لنا وقناة لنابلس، تلك القنوات السورية، والتي لاقت اعجابا من قبل الجمهور السوري، ويتم بث قناة لنا السورية الفضائيه على القمر الصناعي النايلسات، تردد قناة لنا السورية.

ونقوم خلال السطور القليلة المقبلة بطرح نبذة مختصرة عن تردد قناة لنا السورية الجديد، مع عرض لبعض البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها على شاشة القناة، مع رصد الرابط الرسمي للمتابعة المباشرة للقناة.

قناة لنا السورية

تردد قناة لنا السورية، واحدة من القنوات السورية المفتوحة على القمر الصناعي النايلسات، والتي تم انطلاق بثها في مايو 2018 من المقر الرئيسي ببيروت، تهتم قناة لنا وقناة لنا بلس بتقديم المحتوى المميز والحصري الذي يهم المواطن السوري، كما تعمل القناة على رصد الواقع والأحداث الواقعبة الحية والتي تهم المواطن السوري في شتلى بقاع سوريا الشقيقة.

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تقوم قناة لنا ببث المحتوى الإعلامي الخاص بها من مسلسلات درامية وبرامج، على مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع، كما تهدف قناة لنا السورية إلى تقديم المحتوى والمضمون الإعلامي بما يتفق مع المبادئ والقيم والأعراف العربية المتعارف عليها.

تردد قناة لنا السورية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 10727 27500 4/ 3 أفقي النايلسات 12360 27500 4/ 3 عمودي

قناة لنا بلس السورية LANA PLUS

وتعد قناة لنا بلس السورية من القنوات الإجتماعية التي تهتم بالطابع العائلي، الذي يخاطب الأسرة، والتي تحاكي جوانب الحياه المختلفة، ويتم انطلاق بث القناة باللغة العربية بصيغة HD، كما يتم بها على مواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر والفيسبوك.

برامج قناة لنا السورية

تابعونا من خلال التحديثات المستمرة والعامة على مدار اليوم، من أجل الوقوف على أخبار تردد قناة لنا بلس السورية، ولمعرفة أية تغيير في التردد وقت حدوثه.