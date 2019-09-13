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تحديث أشارتها.. تردد قناة KSA SPORT الرياضية سبورت الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك الليلة

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تردد قناة ksa sport القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019/2019 دوري كأس الأمير لكرة القدم، حيث تنقل قناة عبر شاشتها اليوم مباراة الاتحاد وضمك في الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي.

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تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORT

يستقبل تردد قناة KSA SPORT الناقلة لمباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة SD و HD وهي قنوات انطلقت خصيصاً بعد نجاح الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات المحلية منذ العام الماضي لنقلها بشكل حصري فضائي وارضي للجمهور السعودي مجاناً دون تشفير

KSA SPORT

KSA SPORT

مباراة الاتحاد وضمك اليوم

تنقل اليوم الرياضية السعودية مباشرة وحصرياً الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي مباراة االاتحاد وضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وهي المباراة الثانية للعميد بالبطولة بعد تأجيل مباراته من الأسبوع الماضي.

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