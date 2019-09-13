أحدث تردد قناة atv إي تي في الكويتية .. تردد قناة العدالة 2019 على نايل سات وعربسات اضبط الآن

نستعرض معكم أحدث تردد لقناة atv الكويتية أو كما تسمى قناة العدالة سابقاً التي تعد أحد القنوات الفضائية التي تمكنت بجذب المشاهدين خلال فترة قصيرة من خلال برامج التوك شو والمنوعات والبرامج الثقافية، بالإضافة إلى المسلسلات والبرامج الترفيهية على مدار الساعة، وتبث قناة atv أي تي في عبر القمر الصناعي نايل سات ، وتقدم قناة atv حزمة منوعة من البرامج الرياضية وبرامج منوعة استطاعت جذب شريحة كبيرة من المشاهدين في الوطن العربي.

واستطاعت قناة atv أي تي في أن تقوم بنقلة نوعية في برامجها بعد أن تميزت بنقل وتغطية بتغطية مميزة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عبر برنامج مجلس 2016 الذي استمر طوال فترة الانتخابات آنذاك، والآن نقدم لكم أحدث تردد قناة atv أي تي في 2019 الكويتية والاستمتاع بمشاهدة برامجها ومسلسلاتها.

تردد قناة atv أي تي في الكويتية 2019

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال إشارة تردد قناة atv أي تي في الكويتية من خلال استقبال التردد الوارد في الجدول التالي:

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11555 نايل سات رأسي 27500 3/4

قناة atv أي تي في الكويتية أو قناة العدالة سابقاً

تعد قناة atv أي تي في واحدة من أهم القنوات الخليجية التي بدأت بالانتشار وحققت معدلات مشاهدة عالية من خلال البرامج الحوارية الشبابية ، وتعود قناة atv أي تي في الكويتية لمالكها رجل الأعمال الكويتي منصور حيدر والذي تمتلك قناته عدد 2 استوديو في المبنى الخاص بها في منطقة العارضة الصناعية بالكويت ،فيما يتولى منصب المدير التنفيذي للقناة الإعلامي احمد الفضلي ، أما المدير العام هو الإعلامي حسن الأنصاري .

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ونجحت قناة atv اي تي في الكويتية على جذب المشاهدين وتحقيق نسبة مشاهدة عالية في أول فترة انطلاقها لما تقدمة القناة من برامج هادفة ومحتوى متنوع.

أما برامج قناة atv أي تي في التي تعرض حالياً فهي : برنامج اللوبي، واللوبي الرياضي، كما تبث نشرة أخبار العدالة وهي عبارة عن موجز إخباري يومي ، بالإضافة إلى برامج منوعة مثل برنامج The Quiz ، وبرنامج ع السيف ، وبرنامج قناص وبرنامج من البداية وبرنامج من المجلس الذي يبحث قضايا مجلس الأمة الكويتي ،وأخيراً برنامج Lets Play الذي يبحث ويناقش أروقة الكرة الأوروبية.

والجدير بالذكر أن قناة atv الكويتية تقوم بعرض عدد من المسلسلات الجديدة خلال هذه الفترة الحالية، ويتابع القناة عدد كبير جداً من المشاهدين في الوطن العربي وخاصة في دولة الكويت، وسوف نكون قريبين جداً، حيث من المتوقع في أي لحظة عمل بعض التغييرات على تردد قناة atv الكويتية.