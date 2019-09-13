Today- تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولى والثانية على الأقمار الصناعية لمتابعة أحدث مباراة...

تعد قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من أهم القنوات التي يحرص على متابعتها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الدوريات العربية، حيث تهتم قناة أبو ظبي الرياضية بعرض العديد من المباريات العربية الهامة والدوريات المختلفة، كالدوري الهندي والإماراتي وبطولة كأس الخليج العربي وكأس زايد، بالإضافة إلى بعض المباريات المحلية العامة، لذلك يبحث الجميع عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2، لمشاهدة كل ما تقدمة القناة، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية، فتابعونا.

مباراة الإسماعيلي ضد أهلي بني غازي

الإسماعيلي وأهلي بني غازي يلتقيان في مباراة قوية في اطار دورالذهاب 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية “البطولة العربية”، على أرض أستاد الإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، لتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3،2،1 و HD 4 على النايل سات وعربسات

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تعرف على:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2

تبث قناة أبو ظبي الرياضية بصورة مجانية غير مشفرة ولا تحتاج لدفع اشتراكات شهرية لمشاهدة القناة، وتقدم قناة أبو ظبي برامجها عبر قمر نايل سات الصناعي، كما تهتم قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و 2 بعرض العديد من الرياضات الأخرى بجانب رياضة كرة القدم، بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية المميزة والتي تعمل على تخطية أحدث الأخبار الرياضية الجارية، وتضم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية 4 قنوات بالإضافة إلى قناة أبو ظبي ناشيونال جيوغرافيك والتي تهتم بعرض كل ما يخص عالم الحيوان وعلاقة الإنسان بالحيوانات، وإليكم ترددات القنوات على قمر النايل سات.

الجودة التردد معدل الترميز الاستقطاب القناة HD 12467 27500 أفقي H AD HD 1 HD 12467 27500 أفقي H AD HD 2 SD 12223 27500 أفقي H AD SD 1 SD 12230 27500 أفقي H AD SD 2

أبو ظبي الرياضية

تحرص مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على التطور الدائم واستخدام أحدث البرامج التكنولوجية لضمان الحفاظ على جودة القناة من حيث الصوت والصورة وجودة المباريات والبرامج المذاعة على شاشتها، وحرصًا على عدم التشويش على القناة أو قطع البث على المتابعين، ويمكنكم معرفة كل ما يخص قنوات أبو ظبي من خلال الموقع الرسمي للقناة، كما يمكنكم متابعة أخبار القناة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال رابط القناة على تويتر.