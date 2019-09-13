||exelosev || أحدث تردد قناة أبوظبي الرياضية 1-2 على القمر الصناعي نايل سات 2019 الناقلة لمباراة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب نيوز في كل مكان في الإمارات والوطن العربي، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة، على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة لفاعليات ومنافسات دوري الخليج العربي، وبطولة الأندية العربية الأبطال ( بطولة زايد)، والعديد من البطولات الأخري الهامة، واستطاعة القناة أن تجذب المشاهد العربي لتميزها، في نقل محتوي ذو جودة عالية أستخدام أحدث أجهزة البث الفضائي في العالم.

قنوات أبوظبي الرياضية هي مجموعة من القنوات المتخصصة في الرياضة، وهي تابعة لشركة أبوظبي الإعلامية، وهي مكونة من 8 قنوات تحمل نفس الاسم، منها 4 قنوات تبث بصورة مجانية على مدار الساعة، و4 منها تبث بصورة مشفرة، وفي عام 2008 أحدثت القناة نقلة نوعيه في الشكل والمضمون، وطورت من إمكانياتها في نقل الدوري الإماراتي.

Advertisements

تقام الليلة مباراة في كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية الأبطال” بين فريقي الإسماعيلي المصري ضد فريق أهلي بني غازي الليبي، والتي ستقام الليلة على أستاد الإسماعيلية

تعرف على أهم مباريات اليوم التي تنقلها قنوات أبوظبي الرياضية1-2

المباراة موعد المباراة البطولة الإسماعيلي* أهلي بنغازي 18.00بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية البطولة العربية للأندية

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة على النايل سات

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز أبوظبي الرياضية 1-2 نايل سات 12226 H 27500

أهم الفاعليات التي تمتلك حقوقها قناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة

الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم ( دوري الخليج العربي ).

بطولة الأندية العربية الأبطال في كرة القدم ( بطولة زايد للأندية).

بطولة العالم لألعاب القوي.

بطولة كأس أسبانيا لكرة القدم.

بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

أهم البرامج التي تقدم على شاشة قناة أبوظبي الرياضية

برنامج أستوديو الدوري الإماراتي. برنامج أبو ظبي اليوم. برنامج جيم أوفر.

أهم المعلقين والمحللين العاملون بقناة أبوظبي الرياضية

تضم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المتميزين من المعلقين والمحللين الإماراتيين والعرب، لكي تقدم تحليل وتعليق متميز يرضي طموح المتابعين للقناة ومنهم ، علي سعد الكعبي، عصام عبده، علي حميد، فارس عوض، محمد الشامسي، حامد الحرثي، عامر عبد الله، ومن المحللين الرياضيين خليفة سليمان، عبد الله وبران، محسن مصبح، رياض الزواوي، عبد الحميد محمد، مبارك غانم، عارف العواني.

تستعد قنوات أبو طبي الرياضية 1-2 للموسم الجديد للدوري الإماراتي، والبطولة العربية للأندية، والعديد من البطولات التي تمتلك حقوقها، لنقل المباريات كما عودت جمهورها بأحدث الأجهزة والتقنية العالية لتخرج صورة متميزة لمشاهديها.