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ألتقط أقوى أشارة الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة مباريات...

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متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تستأنف من جديد مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم في أوروبا، بعد فترة التوقف للأجندة الدولية، بعدة لقاءات في الدوري الأسباني والهولندي والدوري الألماني، ويأتي لقاء مايوركا ضد أتليتكو مدريد، من أهم المباريات التي ستلعب اليوم

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة
مايوركا * أتليتكو مدريد 21.00 بتوقيت القاهرة*22.00 بتوقيت بي إن سبورت الدوري الأسباني
ف. دوسلدورف* فولسبورج 20.30 بتوقيت القاهرة ،21.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري الألماني الجولة الرابعة
ليل الفرنسي* أنجيه 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري الفرنسي الجولة الخامسة
اميان * أوليمبك ليون 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري الفرنسي الجولة الخامسة
فيتورياسيتوبال* سبورتنج براجا 21.30 بتوقيت القاهرة ، 22.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت الدوري البرتفالي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

  1. نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  2. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  3. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  4. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في الممتاز لكرة القدم.
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