تردد قناة سي بي سي دراما 2019 على نايل سات وموعد عرض نصيبي وقسمتك

تردد قناة سي بي سي دراما 2019 على نايل سات من أشهر الترددات التي تهتم بتقديم المسلسلات المصرية والعربية في الوطن العربي، تتبع قناة سي بي سي دراما مجموعة قنوات cbc الفضائية التى تمتلك العديد من القنوات منها قناة سي بي سي سفرة وقناة سي بي سي اكسترا وغيرها، ظهرت قناة سي بي سي دراما منذ عام 2011 بمجموعة من أقوى المسلسلات والأعمال الدرامية التي ساعدت القناة على الانتشار بصورة كبيره في كل البيوت المصرية العربية، تقدم قناة سي بي سي دراما دائما أبرز ما يستجد من أعمال درامية في مصر، ومن أشهر المسلسلات التي عرضها قناة سي بي سي دراما في عرضها الأول مسلسل سابع جار الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

سنقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات، كما سنعرض عليكم أهم المسلسلات والبرامج التي تعرض عبر تردد قناة cbc دراما حاليا مع تقدم جدول مسلسلات اليوم على القناة.

تردد قناة سي بي سي دراما

يمكنكم التعرف على تردد القناة عن طريق متابعة الجدول التالي

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تردد قناة سي بي سي دراما تردد القناة القطبية الترميز معامل التصحيح القمي الصناعي 11488 رأسي 27500 3/4 نايل سات 11919 رأسي 27500 5/6 نايل سات

جدول برامج قناة سي بي سي دراما اليوم

نعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب فور نيوز فيما يلي بيان بمواعيد المسلسلات التي ستعرض اليوم عبر تردد قناة سي بي سي دراما الجديد.

· نصيبي وقسمتك 2 · 08:00 صباحًا · هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 صباحًا · بركة · 10:00 صباحًا · نصيبي وقسمتك 2 · 11:00 صباحًا · كأنه إمبارح · 12:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 01:00 مساءً · أبو جبل · 02:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 03:00 مساءً بركة · 04:00 مساءً · كأنه إمبارح · 05:00 مساءً · العندليب: حكاية شعب · 06:00 مساءً · تاجر السعادة · 07:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 08:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 09:00 مساءً · نصيبي وقسمتك 2 · 10:00 مساءً · هبة رجل الغراب (ج3) · 11:00 مساءً

مسلسل نصيبي وقسمتك على تردد قناة سي بي سي دراما

يعرض حاليا المسلسل المصري نصيبي وقمتك عبر تردد قناة سي بي سي دراما المصرية، المسلسل يقدم مجموعة من القصص المنفصلة التي تسرد بعض الحكايات العاطفية بين الرجل والمرأة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا المطروحة في المجتمع المصري والتي دائما ما تكون سبب في بعض الخلافات الاجتماعية، المسلسل يقوم ببطولته الفنان هاني سلامه بالاشتراك مع عدد من الفنانات.

مسلسل الواد سيد الشحات

تقدم قناة سي بي سي دراما حاليا المسلسل المصري الواد سيد الشحات بطولة الفنان أحمد فهمي بالاشتراك مع الفنانة هنا الزاهد، المسلسل يصنف ضمن مسلسلات لكوميديا حيث يتضمن عدد من المشاهد الكوميدية المضحكة، عرض المسلسل للمرة الأولى في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبير وهوا ما ساعد ف استمرار عرضه حتى الآن.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة سي بي سي دراما 2019 على نايل سات، في حال مواجهة أ مشاكل في استقبال التردد المذكور يرجى التنويه عن طريق التعليقات، وسنوافيكم متابعينا بتحديث يومي لمواعيد المسلسلات التي تعرض عبر تردد قنا سي بي سي دراما 2019.