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Plus League ⌚️ الأسبوع الثالث على تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports على الأقمار الصناعية

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تابع معنا تردد قناة لمتابعة  ksa sports the third week ومباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020   عبر تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports نقدمها لكل عشاق الدوري السعودي للمحترفين أو دوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 – مواعيد مباريات الهلال والأهلي والنصر فى دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد والذي يلعب به الكثير من الأندية السعودية المتميزة وعلى رأسها نادي الهلال السعودي وكذلك نادي الأهلي السعودي إلى جانب نادي النصر السعودي وسوف نوفر لكم اليوم ترددات قنوات الرياضية السعودية من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، مباشر”تردد قناة السعودية الرياضية” 1و2 ksa sports HD.

مباريات الجولة الثالثة الجمعة 13 سبتمبر

الجمعة – 13 سبتمبر 2019 مباريات الجولة الثالثة الدوري السعودي 2019-2020 
تقام  المباراة الساعة 18:50
  • التعاون× العدالة

تقام  المباراة الساعة 18:50
  • ضمك× الاتحاد

تقام المباراة الساعة 20:30
  • النصر× الشباب

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تابع مباريات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020

مواعيد المباريات                             المباريات
الجمعة – 13 سبتمبر 2019
  • التعاون× العدالة – الساعة 18:50
  • ضمك× الاتحاد – الساعة 18:50
  • النصر× الشباب –  الساعة 20:35

 

السبت 14 سبتمبر 2019
  • الهلال× الفيحاء الساعة 18:40
  • أبها× الرائد الساعة 18:50
  • الأهلي× الوحدة الساعة 20:45

 

الأحد – 15 سبتمبر 2019
  • الحزم × الاتفاق الساعة 18:50
  • الفيصلي× الفتح الساعة 20:10

تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports

إلى كل محبي الدوري السعودي ومباريات المنتخب السعودي نوفر لكم تردد قناة الرياضية السعودية التي تعتبر من أهم القنوات في المجال الرياضي، وتبث هذه القناة المباريات من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كما أن لديك الفرصة للاستمتاع بمتابعة المباريات بتقنية إتش دي وبتقنية إس دي.

تردد قنوات السعودية الرياضية على النايل سات

ويمكنكم استقبال تردد قنوات السعودية الرياضية من خلال القمر الصناعي نايل سات بجودة إتش دي وإس دي من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز جودة التقنية
نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD
نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD
نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA على العرب سات

ويمكنكم متابعة قناة الرياضية السعودية أيضًا من خلال القمر الصناعي عرب سات على الترددات التالية:

العرب سات 12015 عمودي 27500
العرب سات 12149 أفقي 27500

جدول الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد

ويمكنكم متابعة مباريات الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية حيث أنه من المقرر أن يبدأ الدوري بدءً من يوم 22 أغسطس 2019، وذلك كما يلي:

فاضبط الآن تردد القناة واستقبل قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية لمتابعة الدوري السعودي.

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