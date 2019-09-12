“مفاجأة ” || اليوم || عودة البث من جديد الجولة الخامسة من البريمرليج على بي أوت كيو...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

يمكنكم الدخول على الرابط التالي المتاح لقنوات بي أوت كيو للتعرف على موعد انطلاق القنوات من جديد، وقال الموقع أنه تم أسترجاع الترددات الأصلية التي كانت تعمل على الرسيفرات القديمة، وتم الاتفاق على أنطلاقها عبر القمر عرب سات من جديد، ويعد هذا الخبر أهم خبر ينتظره عشاق بي أوت كيو منذ تم إيقاف القنوات.

كل عشاق الرياضة في الوطن العربي يتمنون أن يكون خبر عودة البث الذي اعلن عنه، أو بمعنى أصح تم تسريبه للأعلام عن عودة قنوات بي أوت من جديد صحيح، فتتردد أنباء غير مؤكدة عن عودة البث بدأ من الجولة الخامسة للدوري الانجليزي الممتاز، ونحن نتابع معكم وسنوافيكم بصحة الأخبار من عدمه في أقرب وقت.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات