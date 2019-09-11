اضبط تردد قناة القدس “Al Quds“ الفضائية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات

قناة القدس الفضائية من القنوات الإخبارية الهامة المفتوحة بالمجان عبر الأقمار الصناعية، حيث اهتمت قناة القدس بتقديم خدمة إخبارية هادفة عبر شاشتها لتنقل لجمهورها كافة الأحداث والأخبار الجارية بالوضع الفلسطيني في القدس المحتلة وقطاع غرة لحظة بلحظة، فقناة القدس تبحث عن الأخبار على المستوى المحلي والعربي و العالمي، مثل قناة تردد قناة الموصل، التي تهتم بمتابعة أخبار العراق.

حيث حرصت قناة القدس أن تنقل الخبر بمنتهي المصداقية من خلال مراسليها المنتشرين في كل مكان لنقل الخبر مع تصوير أروع الصور الحية بمنتهى المهنية والاحترافية، كما أن قناة القدس من القنوات الإخبارية البارزة بالمنطقة العربية والتي يتابعها الملايين في كل مكان، حيث تخصصت قناة القدس في عرض الحقيقة، وأن تكون منبر الحرية لكل عربي حر ، حيث اهتمت قناة القدس الفضائية بتقديم محتوى إعلامي هادف يتناسب مع جميع فئات المجتمع العربي.

نبذة عن نشأة قناة القدس الفضائية 2019

قناة القدس الفضائية مملوكة لشركة راديو وتلفزيون القدس، وقد انطلقت عبر الفضائيات للبث المباشر من العاصمة اللبنانية بيروت، لتكون عين الحقيقة على الواقع الفلسطيني المشتعل دائما بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وقد بدأت البث بشكل مباشر عام 2008، لتنطلق نحو القمة من خلال نقلها أهم الأخبار علي الصعيد الداخلي الفلسطيني، بالإضافة لأخبار العالم العربي والأوروبي، كما تنوعت قناة القدس في تقديم باقة من البرامج المنوعة منها السياسية والاجتماعية والدينية والرياضية علي مدار اليوم بشكل مجاني .

كما حرصت قناة القدس أن تبث محتوى تنافسي هادف مستخدمة أفضل أساليب البث المباشر للتمتع بوضوح الصورة ونقاء الصوت، حيث أن قناة القدس الفضائية تهدف لخدمة كل فلسطيني عربي ، من خلال برامجها المتميزة عن اللاجئين والأسرى الفلسطينيين.

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إليكم: موقع قناة القدس الفضائية عبر الفيس بوك.

برامج قناة القدس الفضائية

قدمت قناة القدس أهم وأبرز البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والحوارية التي تناقش كافة القضايا العربية والعالمية المطروحة على الساحة العربية من خلال باقة من البرامج الحوارية المتميزة ومن تلك البرامج المتميزة:

برنامج نقطة ارتكاز.

برنامج لقاء الخاص.

برنامج نبض الشارع.

ساعة شباب

خيوط الشمس

تردد قناة القدس الفضائية 2019

نستعرض معكم اليوم تردد قناة القدس الفضائية، ليتم استقبالها بشكل مباشر عبر ترددها بالقمر الصناعي النايل سات: