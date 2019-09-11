“الآن” أحدث تردد قناة الأنيس الفضائية Al Anis TV الجديد 2019 على النايل سات والعرب سات ”...

تردد قناة الأنيس الفضائية هي إحدى القنوات الجزائرية التي تهتم بالجانب الديني الثقافي الاجتماعي والتربوي، ويتابعها المواطن المسلم في الجزائر وخارجها، قناة الأنيس والتي تحمل شعار ” الأنيس خير جليس “ من أبرز وأشهر القنوات الفضائية الدينية بالجزائر، التي يتم استقبال بثها من الغرب الجزائري من مدينة وهران الجزائرية، وقد استطاعت قناة الأنيس أن من أهم القنوات الدينية التي تمتلك جمهورا في الوطن العربي، لما تتميز به من تقديم محتوى ديني ثقافي اجتماعي هادف، لذا اتخذت شعار للقناة الأنيس خير جليس شعاراً لها، لتميزها في تقديم الدعوة الدينية بشكل متميز هادف للمسلمين حول العالم.

تردد قناة الأنيس الجزائرية الفضائية على النايل سات



تردد قناة الأنيس الجزائرية الفضائية، فهي من أهم القنوات العربية التي تأخذ طابع ديني وثقافي واجتماعي يقدم المحتوى باللغة العربية الأصيلة، إلى جانب اهتمام قناة الأنيس بعرض ثقافة الدين الإسلامي بأسلوب واعي مثقف راقي تخاطب من خلاله جموع الشعوب العربية الشقيقة، وتهتم قناة الأنيس الجزائرية بالبرامج الدينية المبنية على الحوار المثمر، حيث تستعين بأفضل علماء الدين، ومجموعة من الشيوخ للاستعانة بفتاواهم المبني على الأصول الفقه والسنة للدين الإسلامي، في العديد من القضايا المختلفة، من هؤلاء الشيوخ فضيلة الشيخ عبد الكريم بكار، الشيخ بن يونس آيت سالم، الأستاذ عاطف يحي الشريف، فضيلة الشيخ مختار العربي مومن، ، فضيلة الشيخ يحي بدر الدين صاري، الدكتور إياد القنيبي، الدكتور مصطفى أبو السعد وغيرهم الكثير من العلماء والشيوخ في علم الدين الإسلامي.

وتقدم قناة الأنيس الجزائرية الفضائية الآن من خلال بثها المجاني بدون أي تشفير أو اشتراكات وجودة عالية، العديد من البرامج المفيدة التي يبحث عنها المواطن الجزائري والعربي على حد سواء.

كما اهتمت قناة الأنيس أن تتابع أراء الجماهير ومقترحاتهم وتظل قريبة منهم، حتى تستطيع تطوير نفسها وتقوم ببث كل ما يفضله الجماهير العربية، ولذلك حرصت على أن تتواصل مع جماهيرها من خلال الوسائل الحديثة مثل:

صفحة رسمية على الفيس بوك ويتم الدخول عليها من خلال الضغط من هنا . ويمكنكم أيضًا من خلالها التعرف على العديد من آخر أخبار القناة.



أو من خلال الصفحة الرسمية عبر توتير من هنا.

بالإضافة الموقع الرسمي للقناة من خلال اليوتيوب من هنا .

بث مباشر بواسطة Al Anis TV قناة الأنيس

برامج قناة الأنيس الجزائرية 2019



تقدم قناة مجموعة مميزة متنوعة من البرامج التربوية الدينية الاجتماعية التي تقدم العديد من المعلومات القيمة عن طريق العديد من المتخصصين، ومن بين تلك البرامج ما يلي:

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برنامج الجواب الشافي.

برنامج أفكار للمستقبل.

برنامج مشاهد من قرغيزيا.

برنامج صوت الناس.

برنامج حلقات القرآن.

برنامج ميلاد.

برنامج من البطل.

برنامج مزامير آل داود .

برنامج نسيم الوصال .

برنامج خير جليس .

برنامج بيناتنا .

برنامج مع الشباب .

برنامج مفاتيح القلوب .

برنامج حوارات .

برنامج الجواب الشافي .

برنامج حكايات البوادي .

هذا بالإضافة لمجموعة أخرى من البرامج الثقافية الدينية التي تنال إعجاب الجمهور العربي، وتعمل على تثقيفهم من الناحية الدينية، والبرامج الصحية التي تهتم بصحة المواطنين بالجزائر، وبعض البرامج التي تخص الشباب وتعتبر برامج اجتماعية.

تردد قناة الأنيس الجزائرية عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

اضبط جهاز الاستقبال من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية لمتابعة أهم برامج القناة

التردد القمر الصناعي الترميز 10727 نايل سات 27500 أفقي

تردد قناة الأنيس الجزائرية عبر القمر الصناعي العرب سات

يمكنكم أيضًا مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد القمر الصناعي الترميز 11766 عرب سات 27500 أفقي

تردد قناة الأنيس الجزائرية عبر القمر الصناعي ياهسات

يمكنكم متابعة أجدد برامج القناة من خلال القمر الصناعي ياهسات من خلال الترددات التالية:

التردد القمر الصناعي الترميز 12131 ياهسات 27500 عمودي

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