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تردد قناة كوكب الحيوانات Animal Planet على الأقمار الصناعية 2019

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تردد قناة كوكب الحيوانات ، تعد قناة Animal Planet الأمريكية  واحدة من أهم القنوات التي تحاكي كل ما يخص عالم الحيوان من غرائب وإثارة، حيث حرصت القناة على عرض علاقة الإنسان بجميع أنواع الحيوانات في الحياة اليومية، كما تقوم بعرض حياة الحيوانات داخل الغابة بشكلها الطبيعي وروتينها اليومي.

تبث قناة كوكب الحيوانات Animal Planet  الأمريكية على كافة الأقمار الصناعي فهي تبث على كل من نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وتقدم القناة لكل محبى ومتابعي عالم الحيوانات والحياة البرية عرضًا مستمرًا على مدار الساعة طوال اليوم، كما تقدم بعض من الغرائب والطرائف والمواقف المضحكة التي تجمع الإنسان بالحيوانات،

تردد قناة كوكب الحيوانات Animal Planet

بدأت قناة Animal Planet   بثها على جميع الأقمار الصناعي لأول مرة عام 1996، وهي قناة تابعة لشركة ديسكفري كوميونيكيشنز الأمريكية وتأتي بصورة مشفرة غير مجانية، وتهتم القناة بعرض الأفلام الوثائقية المختلفة وكذلك عالم الطبيعة تحت الماء في مياه المحيطات والبحار عن كل ما يخص عالم الحيوان بجانب عرض العلاقة التي تشهدها الحياة اليومية بين الحيوان والإنسان.

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حرصت قناة Animal Planet على أن يأتي البث مباشرًا من داخل الغابة مناقشًا الحياة البرية، كما اهتمت بنشر برامج توعية ومفيد للأسرة والطفل لمعرفة كل ما يخص عالم الحيوان بشكل صحيح.

بث مباشر لقناة Animal Planet

تقدم قناة Animal Planet   لمتابعيها بثًا مباشرًا لكافة برامجها على الموقع الرسمي الخاص بالقناة، حرصًا على متابعة الجمهور في جميع أنحاء العالم للبرامج بصورة مميزة وبتقنية HD العالية لضمان المشاهدة الجيدة للمتابعين، كما تقدم تقريرًا بمواعيد البرامج المذاعة على شاشتها على مدار اليوم,

تردد قناة كوكب الحيوانات الجديد 2019

كانت قد أعلنت إدارة القناة في الفترات الأخيرة عن تغيير الترددات الخاصة بالقناة وذلك لتطوير الخدمة وضمان البث بصورة جيدة دون تقطيع للبث، حيث أطلقت سلسلة ترددات مختلفة من أجل منح جميع مشاهدين القناة خدمة مميزة على مدار اليوم.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير
7.0°W Eutelsat 7 West A 11372 (H) 27500 – 2/3 HD مشفر
26.0°E Badr 5 10930 (H) 27500 – 2/3 HD مشفر
13.0°E Hot Bird 13B 12169 (H) 27500 – 3/4 HD مشفر
13.0°E Hot Bird 13E 10834 (V) 27500 – 2/3 HD مشفر
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