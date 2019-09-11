“Looding”تردد قناة الأهلي Ahly Tv الجديد 2019 على النايل سات بجودة صورة HD وبدون تشفير

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يعتبر تردد قناة الأهلي، من أهم القنوات الرياضية التي يتابعها أغلبية الجمهور العربي والعاشق لفريق التيشرت الأحمر ،حيث يتم بث القناة على القمر الصناعي النايل سات، وقد نالت إعجاب الجمهور وذلك بسسب إذاعتها المستمرة للآخبار الفريق، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم بعرض التردد الخاص بالقناة لماشهدة أهم مباريات النادي الأهلي وأهم أخبارة .
تردد قناة Al Ahly TV عبر النايل سات 2019
جديراً بالذكر أن قناة الأهلي تضمن إستديو تحليلي قوي يجمع العديد من نجوم كرة القدم السابقين، والذين يقدمون أقوي تحليل مباريات الأهلي المصري، وإستعراض وجهات النظر من نجوم الأهلي، وفي خلال السطور القادمة سوف نشرح لكم كيفية استقبال تردد قناة الأهلي بجودة صورة عالية وبدون تقطيع .
تردد قناة الأهلي
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الخطأ
|نايل سات
|12342
|27500
|27500
|نايل سات
|12340
|27500
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برامج قناة النادي الأهلي
- برنامج ملك وكتابة
- برنامج الأهلي اليوم
- برنامج ملوك الصالات
- برنامج وقت أضافي
- برنامج ميديا سبورت
- برنامج حلقة خاصة
- برنامج البيت الكبير.
- برنامج ستاد الأهلي.
- برنامج كواليس التتش.
- برنامج الأهلي والنجوم.
- برنامج المستطيل الأخضر.
- برنامج مع المدير الفني.
- برنامج الكرة والجماهير .
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