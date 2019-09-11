تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد

الان تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة وهي من أهم القنوات التي تهتم بالأحداث الرياضية وإذاعة كبرى المباريات العالمية التي يتابعها العديد من الناس، فكانت واحدة من القنوات التي قامت بتغطية مباريات كأس العالم الماضي، وقامت بإذاعة مباريات إيطاليا في كأس العالم وقدمت أقوى استوديو تحليلي مميز قام فيه العديد من نجوم الكرة بتحليل أداء المنتخب الإيطالي، وستقوم القناة بإذاعة مباراة كأس السوبر الإيطالي.

تنقل قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة نهائي كأس إيطاليا بين أتلانتا ولاتسيو على ملعب ملعب الأوليمبيكو وسيقوم الحكم: لوكا بانتي بالتحكيم على نهائي كأس إيطاليا

#تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة 2019

لعشاق الدوري الإيطالي وأهم مباريات كرة القدم الإيطالية وعلى رأسها كأس السوبر الإيطالي، التي ستقدمها للمشاهدين بدون تشفير، وليس هذا فقط، بل إن القناة تعمل على بث أخبار كرة القدم الإيطالية والعالمية المختلفة، وهذا ما جعل لها شهرة واسعة في مجال بث الأخبار الرياضية العالمية.

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والدوري الإيطالي له جمهور عريض سواء من الأجانب أو من المتابعين العرب الذي يعشقون الكرة الإيطالية وخصوصًا وأن الدوري الإيطالي يلعب فيه الآن العديد من نجوم كرة القدم العالمية، ولذلك كثفت القناة جهودها لإذاعة المباريات والأخبار الرياضية لجماهيرها العريضة مجانًا وبدون تشفير.

تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

إن كنتم من محبي كرة القدم الإيطالية فأصبح الآن يمكنكم متابعة كافة المباريات الرياضية المهمة وعلى رأسها كأس السوبر الإيطالي المقبل من خلال القناة، فمنذ سنوات عديدة والقناة أصبحت رائدة في مجال بث المباريات، ولذلك نوفر لكم اليوم تردد القناة، عبر أجهزة الاستقبال الحديثة بنوعيها الإتش دي والسي دي، ولذلك يمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الآتية: