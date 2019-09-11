“الآن” تردد قناة ortm الرياضية المفتوحة على النايل سات

تردد قناة ortm الرياضية تبث قناة ortm الرياضية المفتوحة على قمر نايل سات الصناعي، كما تبث أيضًا على بعض الأقمار الصناعي الأخرى مثل قمر يوتلسات 3 و يوتلسات 7 و يتولسات 16 وقمر انتلسات وكذلك قمر آموس وسيس وجلالكسي وأخيرًا قمر استرا الصناعي، وتهم قناة ortm الرياضية كافة بتغطية الأحداث الرياضية الهامة بأفريقيا، ودائمًا ما يبحث الكثير عن تردد قناة ortm الرياضية لمتابعة بعض الأحداث الرياضية المذاعة عبر شاشتها.

تحرص قناة ortm على إذاعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهى من أهم البطولات الأفريقية في مجال كرة القدم، وكذلك تهتم ببث البطولات الإفريقية الأخرى.

قناة ortm الرياضية المفتوحة على النايل سات

تعتبر قناة ortm الرياضية من أهم القنوات المتخصصة الرياضية التي تبث من شمال إفريقيا، كما تصدرت قائمة أهم عشر قنوات رياضية على مستوى العالم في آخر عشر سنوات، مما جعلها تحرص على تطوير نفسها دوريًا لتحقق جذب قوى لعدد أكبر من الجماهير المتابعة والمهتمة برياضة كرة القدم في أفريقيا والوطن العربي، ويمكنكم متابعة القناة بسهولة على الأقمار الصناعية بصورة مجانية دون تشفير.

تبث قناة ortm من داخل دولة مالي باللغة الفرنسية، وهي اللغة الأم في تلك الدولة، وتهتم بعرض بث مباشر لجميع مباريات المنتخب المالي وكذلك أهم مباريات دوري أبطال اوروبا.

تردد قناة ortm الرياضية المفتوحة

قم ضبط الترددات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعي الآتية لضمان مشاهدة القناة بصورة صحيحة دون تقطيع.