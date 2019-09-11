“الآن” تردد قناة السومرية العراقية 2019 على القم الصناعي نايل سات | برامج ومسلسلات قناة...

تردد قناة السومرية العراقية ، بدأت قناة السومرية العراقية بثها لأول مرة عام 2004 وكانت مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، وأصبحت تضم باقة مميزة من أفضل الإعلاميين في دول العراق ولبنان والإمارات والأردن، وتهتم قناة السومرية بتقديم عدد من البرامج المختلفة والمتنوعة ومنها البرامج التفاعلية المباشرة للتواصل مع الجمهور مباشرًا وعلى الهواء، مما جعل البحث على تردد قناة السورية العراقية على الأقمار الصناعية يتصدر مواقع البحث في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة السومرية العراقية

تبث قناة السومرية العراقية عبر عدد من الأقمار الصناعية المختلفة “نايل سات – عرب سات” وذلك إضافة للتليفزيون الأرضي في العراق لكل ساكني الدولة من داخل مقررها في بيروت، كما تقدم القناة عرضًا مستمرًا للبرامج المختلفة من ترفيهية وثقافية وسياسية واجتماعية بالإضافة إلى بعض المسلسلات العربية وكذلك آخر الأخبار، على مدار اليوم دون انقطاع، كما تقدم راديو “سومر FM” التابع لقناة السومرية ويبث هو الآخر على مدار الساعة.

وتبث القناة عبر قمر عرب سات الصناعي من خلال تردد 11862 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، بينما تبث عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 12360 باستقطاب رأسي ومعدل ترميز 27500، كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر للقناة “من هنا”

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 12630 عمودى 27500 5/6 هيلاس سات 2 11848 افقى 1500 3/4 عرب سات 11862 عمودي 27500 6/5

برامج ومسلسلات قناة السومرية العراقية

تقدم قناة السومرية عدد من البرامج المتنوعة والمسلسلات الدرامية المختلفة التي يتم الاعلان عن إذاعة على شاشة القناة كما حرصت القناة على إذاعة بعض الأعمال الرمضانية التي تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام 1440 – 2019 وهما: مسلسل الهيبة “الحصاد، ومسلسل خمسة ونصف وبرنامج المنخل وألف ليلة وليلة وأخيرًا برنامج جوكر.