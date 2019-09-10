متابعينا في كل مكان نقدم تردد قناة بي ان سبورت bein sports HD ، والناقلة لمباراة الهند وقطر ضمن مباريات تصفيات كأس العالم وكأس آسيا الدور الثاني، وهي مباراة هامة لا تفوتكم متابعتها على قناة بين سبورت 1، إحدى القنوات التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والتي تعتبر أقوى مجموعة رياضة حول العالم، وتمتلك عدد كبير من القنوات التي تغطي جميع البطولات الرياضية العالمية والمحلية، لجميع أنواع الرياضات المختلفة، وبالطبع تحظي بطولات كرة القدم بتغطيات مميزة من قناة بي ان سبورت، إذ أنها الرياضة الأولى في الشرق الأوسط، وتمتلك جماهيرية عريضة حول العالم، فإذا كنت من عشاق الرياضة لا تنسى أن إدخال تردد بي ان سبورتس، وتجد في مقالنا تردد قناة بي ان سبورت 2 والتي تنقل مباريات دور الـ 16 من جوري أبطال آسيا، كما أنها تهتم بالدوري الإنجليزي وكل أخباره في المقام الأول.

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تردد قناة بي ان سبورت HD 1

يمكنكم إدخال تردد قناة bein sports hd 1 من خلال متابعة الترددات الواردة في الفيديو المنشور بالمقال، أو متابعة التقرير الذي قدمنا لكم فيه جميع الترددات التي يمكنكم من خلالها استقبال قناة بين سبورت، وكذلك أجهزة الاستقبال المتاحة الآن ومميزاتها.

يمكنك من خلال إدخال تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات أو العربسات على جهاز الاستقبال الخاص بك العيش في تجربة مختلفة، في عالم من الرياضة اللا متناهية فالمباريات تذاع عليها بث مباشر في وقتها، وباقي الأوقات يتم إذاعة أمتع ةأجمل المباريات، ومقاطع للأهداف الهامة، وتغطيات إخبارية لأهم الأحداث الرياضية التي لن تجدها في أي مكان آخر، الغولف وألعاب القوى والتنس للرجال والنساؤ، كما تمتلك قنوات بين سبورتس حقوق بث عدد كبير من المباريات منها:

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الدوري الأسباني.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

دوري أبطال أوروبا.

الدوري الفرنسي.

دوري الاتحاد الإفريقي.

دوري أبطال آسيا.

كأس الأمم الإفريقية.

الدوري الأوروبي.

كأس العالم.

بطولة كوبا – أمريكا.

أجهزة استقبال قنوات بين سبورت ومميزات كل منها

تردد قناة بي ان سبورت hd 1 على النايل سات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة نايل سات 101/102 7 درجة غربًا 12264 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت hd 1 على سهيل سات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة سهيل 1 25.5 درجة شرقا 11547 عامودي 27500 2/3 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت hd 1 على يوتلسات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة يوتلسات 8 درجة غربًا 11013 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد بي ان سبورت hd 1 على عربسات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة عربسات 2A 26 درجة شرقًا 11547 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK عربسات 2C/2D/3A 26 درجة شرقًا 11566 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 2

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة نايلسات 101/102 7 درجة غربًا 12264 أفقي 27500 1/2 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK عربسات 2A 26 شرقًا 11547 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية على يوتلسات

أسعار اشتراكات بي ان سبورت في مصر

الباقة السعر الترفيه Entertainment 90 جنيها Premuim 200 جنيها Basic 67 جنيهًا sports 167 جنيهًا

اسعار اشتراكات بي ان سبورت السعودية

الباقة الاشتراك السنوي الترفيه Entertainment 580 ريال سعودي Premuim 780 ريال سعودي Basic 390 ريال سعودي sports 650 ريال سعودي الباقة الكاملة 1.170 ريال سعودي

اسعار اشتراكات بي ان سبورت الكويت

الباقة السعر لاشتراك 6 شهور بالدرهم الكويتي السعر للاشتراك السنوي بالدرهم الكويتي الترفيه Entertainment 33 د.ك 37 د.ك Premuim 63 د.ك 113 د.ك Basic للاطفال – 32 د.ك sports 53 د.ك 97 د.ك الباقة الكاملة – 167 د.ك اشتراك سنوي

تعد قناة بي ان سبورت من القنوات التي تدعم نظام hd وذلك لضمان وصول الصورة إليك بأفضل جودة، وقد قدمنا لكم جميع ترددات قناة beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 2 تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.