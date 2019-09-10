الوكالات العالمية تنشر تقرير اليوم عن حقوق الدوريات الأوروبية وعن قنوات بي أوت

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

مازال أصداء توقف قنوات بي أوت كيو عن البث حديث العالم والصحف العالمية، ففي أخر تقرير نشر عن باقة بي أوت كان في كبرى الصحف الأمريكية صحيفة ول ستريت جورنال، التي نشرت تقرير تنتقد فيه قنوات بي أوت كيو، على بثها حقول ليس لها الحق في بثها وهي ملك لقنوات بي إن.

وقالت الصحيفة أن نتيجة هذه القرصنة هي خسائر بالمليارات للقنوات المالكة للحقوق، وإذا أستمر هذا التعدي فلن نجد أي شبكة تدخل لتشتري حقوق، هي تعرف أنها سيتم سرقتها ونقلها بدون دفع مبالغ كبيرة لمالكيه.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات