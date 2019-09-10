ألتقط الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة تصفيات الأمم الأوروبية...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تنقل اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر قنوات بي إن سبورت مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية، المؤهلة لليورو 2020 وتلعب عدة مباريات أهمها مباراة فرنسا ضد أندورا ومباراة انجلترا وكوسوفو

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة مولدوفا * تركيا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD1 تصفيات الأمم الأوروبية فرنسا* أندورا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD2 تصفيات الأمم الأوروبية انجلترا* كوسوفو 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 تصفيات الأمم الأوروبية الجبل الأسود* التشيك 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD5 تصفيات الأمم الأوروبية لوكسمبورج* صربيا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD7 تصفيات الأمم الأوروبية البانيا* أيسلندا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD6 تصفيات الأمم الأوروبية ليتوانيا* البرتغال 20.45 توقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 تصفيات الأمم الأوروبية

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية