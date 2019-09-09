تابع تردد قنوات الكرتون على النايل سات “سبتمبر” 2019 ..  أشهرهم  قناة سبيس تون Channel...

ننقل تردد قنوات الكرتون على النايل سات 2019 أشهرهم قناة سبيس تون Channel spacetoon وقناة طيور الجنة toyoraljanahtv باعتبارهم القنوات المحببة للأطفال في الوطن العربي والتى لاتخلو المنازل من ضبطتها على أجهزة تلفازهم، كما تثق الأمهات بما تعرضهم هذه القنوات على شاشتها من محتوى هاتف بعيدًا عن العنف والتطرف لكونها تعمل على تنشئة الأطفال وضبط سلوكياتهم وأخلاقياتهم وتنمية مهاراتهم على السلوك السليم بالمجتمع حتى باتت ترتبط القنوات في أذهانهم ويتسائلون عنها باستمرار لمتابعة أفلام الكرتون والبرامج المختلفة التى تعرضها على شاشتها.

ومن أبرز المضامين التى تعرضها قنوات الأطفال أغاني الحروف والأرقام باللغة العربية الفصحى واللغة الإنجليزية وبرامج الكرتون التى تحسهم على الابداع والابتكار، وأسماء الحيوانات والأولوان بالصور وربطهم بالحروف، والأناشيد الإسلامية، والمسابقات الابداعية، بالإضافة إلى برامج تنمية الذكاء لدىّ الأطفال على اكتشاف الواقع الخارجى المحيط بهم، وأيضًا الأغاني الترفيهية والألعاب المختلفة التى تشعرهم بالبهجة والسعادة.

تردد قنوات الكرتون على النايل سات 2019

حرصنا على تقديم مجموعة من ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2019 الشهيرة في مصر والدول العربية، وتحتل مكانة مميزة في البيوت العربي ويبحثون عن ترددها باستمرار حتى أصبحت طفرة محركات البحث، ويمكنكم ضبطته من خلال الجداول المتاحة على النحو التالي:

تردد قناة سبيس تون Channel spacetoon

القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11785 27500 3/4

تردد قناة ميكي mickey

القمر الصناعي التردد الجديد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 3/4 27500 H

تردد قناة نم نم الجديد

التردد:11095

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11315 استقطاب: 3/4 معدل الترميز :27500 معامل تصحيح الخطأ:V

يهتم موقعنا بتقديم تردد قنوات الكرتون على النايل سات 2019 بآخر تحديث تعرضت لهم أو تعديل تقنى من قبل الفريق الفني للمسئولين عن القنوات، وفي حالة طرح تردد قناة جديدة نستعرضها معكم من جديد.