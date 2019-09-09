Collection new تردد قنوات المسلسلات الهندية مدبلجة “سبتمبر” 2019 على النايل سات لاستمتاع...

تبحث الفتيات وربات البيوت باستمرار عن تردد قنوات المسلسلات الهندية مدبلجة 2019 على النايل سات للاستمتاع بما تعرضه على مدار 24 ساعة، حيث تمكنت الدراما الهندية من خلق جماهيرية عريضة في مصر والدول العربية، وبات الجميع يتحدث عن مشاهدها وأحداثها وفنانيها بطريقة ملحوظة وينشرون تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما يرجع ذلك إلى تميز المسلسلات الهندية من الناحية الإخراجية والدرامية فهى تعرض مشكلات مجتمعية ومشاكل بارزة في المجتمع بأسلوب تشويقي يتعمد المخرج من خلاله أن يجذب الجمهور للمتابعة من الحلقة الأولى حتى الأخيرة، بل تستمر حلقاتها لشهور طويلة وأجزاء عديدة.

ومن أشهر المسلسلات الهندية المدبلجة، مسلسل جودا أكبر، مسلسل غيت الموسم، مسلسل وجوه الحب، مسلسل ومن الحب ماقتل، مسلسل سحر الأسمر، مسلسل قبول، مسلسل أحلام الفتيات، مسلسل سيدة الدار، مسلسل رانبير رانو، مسلسل قصر الطاووس، مسلسل حبيبي دائما، مسلسل ملكة جانسي، مسلسل شريك العمر، مسلسل النظرة الثانية، مسلسل ماذا أسمي هذا الحب، مسلسل لهيب الحقد، مسلسل السلطانة قسم، مسلسل ملك الرقص.

تردد قنوات المسلسلات الهندية مدبلجة

تردد قناة زي ألوان 2020

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 v 27500 عمودي 3/4 عرب سات 12111 v 27500 عمودي 3/4

تردد قناة mbc bollywood 2020

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 (H) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة Colors TV

القمر: نايل سات

التردد: 11881 (h)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

FEC : 5/6

تردد قناة يو تي في أرابيا UTV Arabia

القمر: نايل سات التردد: 11334 (h) معدل الترميز : 27500 الاستقطاب : أفقي FEC : 3/4

تردد قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC Advertisements نايل سات 11881 h 27500 أفقي 5/6

تردد قناة ستار فيجاي

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11804 h 27500 – 5/6

بذلك تستطيعون الاستمتاع طول الوقت بالمسلسلات الهندية الحديثة والقديمة، وفي حالة حدوث مشكلة في تردد قنوات المسلسلات الهندية مدبلجة، عليكم سرعة التعليق أسفل المقال، ونساعدكم حتى تتمكنون من ضبط التردد وتشغيله.