“أضبط”تردد قنوات القرآن الكريم 2019 وتمتع بتلاوات قرآنية بأصوات كبار المشايخ -قنوات...

من هذا المنطلق نقدم إليكم متابعي موقعنا “عرب فور نيوز الكرام”باقة من تردد قنوات القرآن الكريم 2019، فكما هو معروف تعد أولي أهتمام الأسرة الإسلامية على مستوي كافة البلاد، وذلك يقع على ما تقدمه قنوات القران الكريم المتعددة والمختلفة من برامج دينية وتلاوات قرآنية بأصوات كبار المشايخ، فضلاً على برامج الفتاوي الدينية وبرامج تفسير السنة النبوية، وتلقي على الهواء مباشراً أسئلة المشاهدين والإجابة عليها، ونظرا لضرورة تواجد مجموعة قنوات القرآن الكريم بمنازل العائلات المسلمة التي تحتسب كنافذة تربوية تخاطب عقول الأطفال، لذا سنستعرض معكم خلال السطور التالية كافة ترددات قنوات القران الكريم 2019 على القمر الصناعي نايلسات.

تردد قنوات القرآن الكريم 2019

وعندما نتحدث عن قنوات القرآن الكريم حتماً ولأبد أن نذكر من أهم مزاياها هي التلاوة الصحيحة والنطق السليم للأيات القرآنية، كما تقوم قنوات أخري بعرض تفسير معاني الكلمات أسفل الشاشة مما يتيح ذلك فهم وإشباع أحتياجات الأسر المسلمة بالعالم العربي.

تردد قنوات القرآن الكريم 2019 الجديدة على نايلسات

تردد قناة المجد للقرآن 2019

القمر الصناعي/نايلسات

التردد/12054

معدل الترميز/27500

عمودي.

تردد قناة العفاسي قرآن 2019 الجديد

القمر الصناعي/نايلمسات

التردد/10977/10727

الترميز/27500 .

أفقي.

تردد قناة أيات 2019 الجديد

القمر /نايلسات

تردد القناة/11334

معدل الترميز/27500

أفقي.

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تردد قناة السعودية قرآن 2019 الجديد على نايل سات

القمر الصناعي/نايل سات

التردد/12149

معدل الترميز/27500

أفقي.

تردد قناة تايم قرآن 2019 الجديد على نايلسات

القمر/نايل سات.

التردد/11603.

الترميز/27500.

أفقي.

تردد قناة الحياة والناس قرآن 2019 الجديد

القمر الصناعي/نايلسات.

تردد القناة/12207.

معدل الترميز/27500.

أفقي.

القمر/النايل سات.

التردد/10757.

معدل الترميز/27500

عمودي.