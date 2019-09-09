“جديد الآن”ول ستريت جورنال تنشر تقرير اليوم على لسان”مارك ليشتنين” مدير...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

مازال أصداء توقف قنوات بي أوت كيو عن البث حديث العالم والصحف العالمية، ففي أخر تقرير نشر عن باقة بي أوت كان في كبرى الصحف الأمريكية صحيفة ول ستريت جورنال، التي نشرت تقرير تنتقد فيه قنوات بي أوت كيو، على بثها حقول ليس لها الحق في بثها وهي ملك لقنوات بي إن.

مدير تحالف مالكي حقوق المباريات الأوروبية “مارك ليشتنين”، يصرح لصحيفة ول ستريت جورنال الأمريكية، بأنه لو أعتقد الذين يشترون الحقوق الكبرى للدوريات الأوروبية أنهم غير محميون من القرصنة، فلن يدفعون المليارات في الحقوق، وذلك سيؤدي إلى تفكيك النموذج الرياضي بشكل كامل، وأشار التقرير أن مجموعة قنوات بي أوت كيو أثرت سلبياً على صناعة تلفازية تقدر بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط،وشمال إفريقيا بسبب القرصنة التي انتهجتها شبكة بي أوت كيو، من خلال استغلالها لقوانين دولتي كوبا وكولومبيا، التي تتيح أن يتم بث المباريات دون الحصول على الحقوق من مالكييها الأصليين، وهو ما فعلته بي أوت وأدى إلي خسائر كبيرة للمالكين الشرعيين للحقوق.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات