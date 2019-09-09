تردد قنوات الحياة 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قنوات الحياة 2019 تعد قنوات الحياة من أفضل القنوات المصرية التي احتلت قلوب المصريين بقوة، فهي دائماً تقدم محتوى فني هادف يحظى بإعجاب العديد من المشاهدين وتقدم قنوات الحياة العديد من الأعمال الناجحة، فهي تسعى لتقديم كافة البرامج والمسلسلات التي ترضي المشاهد المصري والعربي مثل البرامج الاجتماعية، الدينية، الثقافية، والرياضية، بالإضافة إلى المسلسلات الجديدة والحصرية التي تعرض على الحياة الحمرا والحياة الدراما ، ومن هنا سنوضح كافة ترددات قنوات الحياة 2019 فتابعوا معنا:

تردد قنوات الحياة 2019

قناة الحياة 1 الشهيرة بالعلامة الحمراء، فهي تحظى باهتمام كبير من قبل المشاهدين، تعد من أهم القنوات التي تبث برامج منوعات مثل البرامج الإخبارية والاجتماعية التي تهم المواطن المصري، حيث يتم مناقشة كافة القضايا المتداولة في الشارع المصري.

ومن أهم هذه البرامج برنامج ” مصر اليوم” الذي يقدمه الإعلامي الكبير ” توفيق عكاشة”، كما يعرض على القناة برنامج ” 4 شارع شريف” الذي يتابعه عدد كبير من سيدات الوطن العربي، بالإضافة إلى برنامج صبايا الخير، شريط كوكتيل، ولم تقتصر القناة على عرض البرامج الاجتماعية والإخبارية بل تهتم جيداً بالبرامج الدينية والرياضية أيضاً فهي قناة منوعات تعرض كل يهم المشاهد المصري والعربي.

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12206 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الحياة مسلسلات ” الزرقا” 2019

تحتل قناة الحياة مسلسلات المركز الثاني من بين قنوات شبكة الحياة، فهي تميزت بطابع خاص، نظراً لما تقدمه من مسلسلات جديدة وحصرية دون تشويش أو انقطاع وبجودة صوت وصورة.

قناة الحياة الزرقا من القنوات المتخصصة التي يهتم بها عدد عريض من المشاهدين وخاصة الأمهات في البيوت سواء في مصر أو الوطن العربي.

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القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12437 عمودي 27500 5/6

تردد قناة الحياة البنفسجي الجديد 2019

تهتم قناة الحياة البنفسجي ببث البرامج الرياضية من خلال الاستوديو التحليلي عقب كل مباراة ودية أو محلية، كما تعرض المباريات المحلية مثل بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يحرص كافة المشاهدين على متابعة المباريات المصرية.

كما تحرص على بث المسلسلات التركية المدبلجة الذي يعشقها المشاهدين في كل مكان.

القمر الصناعي التردد معامل الترميز القطب معامل التصحيح نايل سات 12015 27500 عمودي 5/6

تردد قناة الحياة سينما “البرتقالي” 2019

تتمتع قناة الحياة سينما بعرض أفضل الأفلام المصرية والتي يبحث عنها كافة المشاهدين، فهي تهتم بعرض الأفلام المتنوعة حتى تنال إعجاب المشاهدين بمختلف الأعمار، حيث تعمل على مدار الـ 24 ساعة بعرض الأفلام العربية الرومانسية، الكوميدية، التاريخية بجودة عالية.

القمر الصناعي التردد القطب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 10891 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الحياة والناس ” الخضرا” الجديد 2019

قناة الحياة والناس من أشهر القنوات المتخصصة في بث البرامج الدينية التي تتحدث في سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وأصول الفقه الإسلامي من خلال رؤية دينية متخصصة من شيوخ الأزهر الشريف، كما تقدم مقاطع من تلاوة القرآن الكريم والذي يتلوها أفضل الشيوخ في الوطن العربي.

تعمل القناة على مدار الـ 24 ساعة دون تشويش أو تشفير وبجودة عالية.