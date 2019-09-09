تعد شبكة قنوات الحياة من أهم القنوات التليفزيونية الموجودة حاليًا، والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي، حيث استطاعت جذب الكثير من المشاهدات بسبب تنوع المحتوى الذي تقدمه القنوات على شاشتها، مما عمل على زيادة البحث يوميًا عن تردد جميع قنوات الحياة لمتابعة برامجهم المختلفة، وتضم مجموعة قنوات الحياة أكثر من 5 قنوات مختلفة تحرص على عرض كل ما يهتم به المشاهد المصري، من أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرهم من البرامج التليفزيونية المفضلة لدى الكثير من المتابعين بمختلف الفئات والأعمار.

تردد جميع قنوات الحياة

أطلق عدد من رجال الأعمال المصريين مجموعة قنوات الحياة في عام 2008، والتي تمكنت من حصد أعلى نسب مشاهدها بعد انطلاقها بوقت قليل، كما تمكنت من تحقيق المركز الأول في القنوات الأكثر مشاهدة على مستوى الجمهورية، واستطاعت اليوم أن تكون واحدة من القنوات الأساسية التي يحرص الجميع على مشاهدتها حيث هناك قناة الحياة والحياة اليوم والحياة مسلسلات والحياة سينما، مما ساعد على انتشار شبكة قنوات الحياة في كل البيوت المصرية، ونقدم لكم في السطور التالية تردد جميع قنوات الحياة على قمر نايل سات الصناعي:

نايل سات 10892 3/4 (h) أفقي نايل سات 12418 3/4 (h) أفقي نايل سات 12379 3/4 (h) أفقي نايل سات 11353 3/4 (v) عمودي

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12207 (v) 27500 عمودي 3/4

القناة القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC الحياة سينما نايل سات 10891 (h) 27500 عمودي 3/4

القناة القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC الحياة 2 نايل سات 12015 (v) 27500 أفقي 5/6

القناة القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC الحياة الحمراء نايل سات 12206 (v) 27500 عمودي 3/4

شبكة قنوات الحياة

تبث قنوات الحياة على شاشة التليفزيون المصري عبر القمر الصناعي نايل سات بصورة مجانية غير مشفرة ولا تحتاج إلى دفع أي اشتراكات شهرية، وتهتم مجموعة قنوات الحياة بعرض الأفلام المصرية المفضلة لدى الكثير والمسلسلات العربية الجديدة والقديمة بالإضافة إلى المسرحيات المشوقة، ولذلك نجد أنه ليس هناك فئة معينة تتابع قنوات الحياة، بل يتابعها الرجال والنساء بمختلف أعمارهم في كل منزل لما تقدمه من محتوى مناسب للجميع.