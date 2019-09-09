تردد قناة MBC مصر الجديد 2019 || أهم البرامج على قناة ام بي سي مصر

تردد قناة MBC مصر الجديد 2019 , تردد قناة MBC مصر من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص سواء داخل مصر أو خارجها، حيث تتميز بعرض جميع متطلبات الأسرة المصرية والعربية أيضاً، من خلال بث المسلسلات الحصرية، البرامج، والعديد من اللقاءات الحوارية المفضلة لجميع المشاهدين.

قناة MBC مصر أصبحت تتمتع بشهرة واسعة في مجال عرض المسلسلات الحصرية، وخاصةً مسلسلات رمضان، والذي أصبحت من القنوات المفضلة عند العديد من المشاهدين في الوطن العربي وليس مصر فقط.

تردد قناة MBC مصر

تعتبر قناة MBC مصر من أشهر وأنجح القنوات الموجودة على الساحة، بسبب العديد من البرامج الناجحة، والمسلسلات والأفلام التي تقدمها.

قناة ام بي سي مصر إحدى القنوات المميزة التي أطلقتها مجموعة MBC، في يوم 9 من نوفمبر لعام 2012.

تردد قناة MBC مصر 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

الآن يمكنكم مشاهدة القناة على التردد التالي، بجودة صوت وصورة عالية:

التردد معدل الترميز معدل التصحيح الاستقطاب المدار 12015 27500 5/6 عمودي 7درجات غرب

أهم البرامج التي يتم عرضها علي قناة MBC مصر