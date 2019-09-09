تردد قناة MBC مصر الجديد 2019 || أهم البرامج على قناة ام بي سي مصر

تردد قناة MBC مصر الجديد 2019 , تردد قناة MBC مصر من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص سواء داخل مصر أو خارجها، حيث تتميز بعرض جميع متطلبات الأسرة المصرية والعربية أيضاً، من خلال بث المسلسلات الحصرية، البرامج، والعديد من اللقاءات الحوارية المفضلة لجميع المشاهدين.
قناة MBC مصر أصبحت تتمتع بشهرة واسعة في مجال عرض المسلسلات الحصرية، وخاصةً مسلسلات رمضان، والذي أصبحت من القنوات المفضلة عند العديد من المشاهدين في الوطن العربي وليس مصر فقط.
تردد قناة MBC مصر
تعتبر قناة MBC مصر من أشهر وأنجح القنوات الموجودة على الساحة، بسبب العديد من البرامج الناجحة، والمسلسلات والأفلام التي تقدمها.
قناة ام بي سي مصر إحدى القنوات المميزة التي أطلقتها مجموعة MBC، في يوم 9 من نوفمبر لعام 2012.
تردد قناة MBC مصر 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات
الآن يمكنكم مشاهدة القناة على التردد التالي، بجودة صوت وصورة عالية:
|التردد
|معدل الترميز
|معدل التصحيح
|الاستقطاب
|المدار
|12015
|27500
|5/6
|عمودي
|7درجات غرب
أهم البرامج التي يتم عرضها علي قناة MBC مصر
- برنامج الحكاية: تقديم الإعلامي عمرو أديب، هذا البرنامج من البرامج الحوارية الشهيرة الذي يتحدث عن الأخبار العالمية والمحلية وكل ما يهم المواطن المصري، يعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً من الجمعة إلى الاثنين.
- برنامج وش السعد: تقديم الفنان محمد سعد وهو برنامج كوميدي، حيث يقدم عروض مسرحية ساخرة، يعرض يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً.
- مسرح مصر: تميزت قناة ام بي سي مصر بتقديم مسرح مصر والذي أحدث ضجة كبيرة في عالم المسرح.
- برنامج المطبخ: يقدمه الشيف حسن، الذي يصنع جو رائع من البهجة والسعادة للمشاهدين عند إعداده للوجبات اللذيذة، يعرض البرنامج من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت القاهرة.