تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي النايل سات 2019

تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات 2019 , قناة القاهرة والناس من القنوات الفضائية المصرية التي تحظى بإعجاب عدد كبير من مشاهدين الوطن العربي وليس المصريين فقط، تم تصنيفها قناة منوعات لما تعرضه من برامج اجتماعية، دينية، رياضية، سياسية، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام، ومن هنا يبحث الكثير من القراء على التردد الجديد لها والذي سنوضحه في السطور التالية.

تردد قناة القاهرة والناس

أصبحت قناة القاهرة والناس في وقت قصير من أهم القنوات الفضائية المصرية التي شهدت إقبال كبير من المشاهدين في كافة دول الوطن العربي، ويرجع الفضل في التطور الملحوظ هو البحث الدائم عن كل ما يهم المواطن المصري والعربي من خلال البرامج المختلفة على مدار الـ 24 ساعة دون تشويش أو انقطاع:

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نبذة قصيرة عن قناة القاهرة والناس

انطلقت قناة القاهرة والناس في شهر رمضان 2012، حيث قامت في هذا العام بعرض أفضل المسلسلات والبرامج التي شهدت نسبة مشاهدات عالية جداً، وبعد الانتهاء من شهر رمضان توقفت عن البث.

كان هدف القناة منذ افتتاحها بعرض المسلسلات والبرامج الجديدة في الشهر الكريم، وعند الوصول إلى قمة النجاح، أصبحت تعمل بشكل دائم حتى الآن.

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زادت شهرة القناة منذ افتتاحها من برنامج الإعلامية ” منى العراقي” الذي كان يعد من أجرأ البرامج والتي حظي بمشاهدات مرتفعة جداً.

والجدير بالذكر أن قناة القاهرة والناس ملك لرجل الأعمال الشهير ” طارق نور” الذي قام بتطوير القناة إلا أن أصبحت من أفضل القنوات على الساحة الإعلامية.

أبرز برامج قناة القاهرة والناس 2019

تشتهر قناة القاهرة والناس بأنها أجرأ القنوات المصرية بسبب قيامها بإنتاج برامج جريئة تدهش المشاهدين في البيوت مثل برنامج ” شيخ الحارة” الذي استمر عرضه لمدة 3 سنوات متتالية في شهر رمضان حتى صدر قرار بوقف البرنامج بناءً على طلب نقابة الإعلاميين والذي تسبب بتقديم استقالة الإعلامية ” بسمة وهبة”، كما يوجد برامج ناجحة أخرى مثل: