تردد قناة النيل للرياضة مباراة بيراميدز والزمالك تعليق الجنرال مدحت شلبي : مباراة الكأس

اضبط تردد قناة النيل للرياضة على النايل سات لمتابعة مباراة بيراميدز و الزمالك اليوم، مباراة نهائي كأس مصر 2019 بتعليق الجنرال مدحت شلبي بعد عودته لشاشة النيل للرياضة من جديد من خلال برنامج مساء الأنوار، ومن خلال ستاد النيل يمكن متابعة الأستوديو التحليلي الدربي المصري الملاسيكي، بين قطبي الكرة المصرية وستوفر قناة النيل للرياضة التغطية لكافة الأحداث المصاحبة بفاعلية اللقاء اليوم.

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إنطلاق المباراة المرتقبة من عشاق كرة القدم المصرية في مصر والوطن العربي، وعبر تردد قناة النيل للرياضة الفضائية على النايل سات، يمكن متابعة المباراة مجانا لعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر ٢١٠٩.

ضبط تردد قناة النيل للرياضة

استقبال تردد قناة النيل للرياضة الفضائية والأرضية، سيكون من اهتمام عشاق كرة القدم اليوم، ومن خلال ترددات النايل سات بالموقع المداري ٧ درجات غرب، يمكن توجه عدسة طبق الاستقبال وإدخال قيم تردد قناة النيل للرياضة الرقمية لجهاز الاستقبال الرقمي أو الرسيفر كما هو مرفق.

تردد النيل للرياضة : ١١٨٦٢

القطبية : أفقي

الترميز : ٢٧٥٠٠

القنوات الناقلة مباراة بيراميدز والزمالك

متابعة أحداث مباراة القمة اليوم بين بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم، سيكون من خلال تردد قناة النيل للرياضة الفضائية و الأرضية على ترددات uhf، أو من خلال تردد قناة أون سبورت الفضائية المصرية.

المباراة بدأ شوطها الأول ويعلق عليها المعلق الرياضي مدت شلبي على شاشة النيل للرياضة، ويمكن متابعة المباراة على تردد قناة أون سبورت أيضاً.