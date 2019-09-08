Receive – احدث ترددات قنوات الأطفال مباشر عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات...

استقبل معنا قنوات الكرتون والانمي المفتوحة وأهم ترددات قنوات الأطفال 2019، حيث نتابع معكم أحدث قنوات الأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات التي تتنوع وتختلف وتتنافس في تقديم كل جديد، منها تردد قناة ميكي، تردد قناة ماجد، تردد قناة سمسم، تردد قناة كوكي كيدز، تردد قناة مودي كيدز، حيث تتغير ترددات قنوات الأطفال باستمرار على القمر الصناعي المصري نايل سات، وتبحث الأمهات عنها دائمًا حتى يتسنى لأطفالهم متابعة أفلامهم المفضلة من أفلام الكارتون وكذلك البرامج والمنوعات التعليمية بشكل يومي، ويقوم الآباء بمتابعة أي تغيير يحدث على ترددات قنوات الأطفال، كي يقوموا بتحديث الترددات التي تتغير، وذلك لأن جميع الأطفال يتابعون تلك القنوات بشكل يومي ومستمر، وتنتابهم نوبات من الغضب عندما يتوقف إرسال أي قناة منهم، وقد تغير ترددات قنوات أطفال عبر القمر الصناعي النايل سات،حيث تنوعت قنوات الأطفال في الفترة الأخيرة، مما رفع نسبة البحث عنها في مواقع البحث الإلكترونية.

ويضم القمر الصناعي المصري نايل سات عدد كبير من قنوات الأطفال سواء كانت مصرية وعربية، وذلك لأنه القمر الأكثر انتشارًا في البلاد العربية الشقيقة، وكذلك فإن استقبال إحداثيات القنوات الجديدة عليه يتم بسهولة، ولا يوجد إلا بضعة قنوات فقط لا يتم استقبالها عليه.

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أحدث ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2019

اختلف المحتوى الذي تقدمه قنوات الأطفال هذه الأيام اختلافًا كبيرًا عما كانت عليه في الماضي، فقد أصبح هناك محتويات جديدة من الممكن تقديمها للأطفال، فقد أصبحت هناك قناة تتخصص في تعليم الأطفال تعاليم الدين الإسلامي، واللغات المختلفة العربية والإنجليزية والفرنسية، والقنوات الوثائقية التي تقدم معلومات هادفة مخصصة لتنشئة الأطفال على العلم والثقافة، وكل هذا بجانب تقديم أفلام الكارتون وبرامج المنوعات التي يحبها الأطفال كثيرًا.

وسنقوم بعرض أحدث ترددات قنوات الأطفال وتحديثاتها الأخيرة على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات، منها تردد “قناة كرتون نتورك بالعربية”الجديد 2019، تردد قناة نون كيدز Noon Kids.

تردد قناة MBC 3

انطلقت قناة MBC 3 المخصصة للأطفال العرب حول العالم عام 2005، لتقدم باقة متنوعة من البرامج الهادفة الممتعة الشيقة المحببة للأطفال الصغار والكبار، ويمكنكم متابعة أخبار القناة ومواعيد عرض البرامج والأفلام عليها من خلال الصفحة الرسمية لقناةMBC 3 ، قناة MBC 3 على الفيسبوك.

كما يمكن استقبال تردد قناة MBC 3 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة MBC 3 عبر القمر الصناعي النايل سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11470/ 11559 27500 5/6 عمودي

تردد قناة MBC 3 عبر القمر الصناعي العرب سات

التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11270 27500 5/6 (v) عمودي 12284 27500 5/6 (h) أفقي

تردد قناة ميكي تي في 2019

قناة ميكي من أبرز القنوات الفضائية التي ظهرت عبر القمر الصناعي النايل سات، فقدمت محتوى هادف راقي موجه للأطفال في الوطن العربي، ويمكنكم متابعة أخبار القناة ومواعيد عرض البرامج والأفلام عليها من خلال الصفحة الرسمية قناة Mickey ميكى عبر الفيس بوك، أو من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11526 27500 5/6 أفقي

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تردد قناة Mody مودي كيدز 2019

نستعرض معكم تردد قناة مودي كيدز الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، وتستطيعوا متابعة أحداث وأخبار القناة من خلال الصفحة الرسمية لقناة مودي كيدز عبرالفيس بوك

اسم القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11602 أفقي 27500 3/4

تردد قناة Koky كوكي كيدز 2019

تقدم قناة كوكي محتوى ترفيهي تعليمي تثقيفي هادف يخاطب جميع الأطفال العرب في جميع أنحاء العالم العرب، بصورة مجانية،ويتم متابعة قناة كوكي ومعرفة مواعيد عرض أفلامكم المفضلة عليها من خلال صفحة قناة كوكي الرسمية على الفيسبوك من هنا.

تردد عبر قمر النايل سات معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11602 27500 5/6 أفقي

تردد قناة ماجد 2019

ويمكنكم متابعة القناة وأخبارها وأخر تحديثاتها عبر الرابط الرسمي موقع قناة ماجد .، أو عبر تردد القناة على النايل سات:

اسم القمر الصناعي تردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 12226 27500 أفقي “h” نايل سات 12467 27500 أفقي ” h” عرب سات 11804 27500 أفقي “h”

تردد قناة سمسم 2019

تقدم قناة سمسم باقة متنوعة من الأفلام وأغاني الأطفال المتنوعة المحببة للأطفال الصغار، مما زاد البحث عن ترددها لمتابعتها من خلال التردد الآتي عبر القمر الصناعي النايل سات :

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11334 27500 5/6 أفقي

ويمكن متابعة أخبار القناة ومواعيد عرض الأفلام والأغاني فيها من خلال موقع قناة سمسم على الفيسبوك.

تردد قناة سبيس تون العربية Spacetoon Arabic

قناة سبيس تون من أقدم قنوات الأطفال المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي هادف تعليمي للأطفال العرب حول العالم، وقد استطاعت قناة سبيس تون أن تنال إعجاب الأطفال بمختلف أعمارهم، لتنوعها وتجديدها المستمر في المادة الإعلامية المقدمة للأطفال بما يناسب الأطفال حول العالم، ونستعرض معكم رابط الصفحة الرسمية لقناة سبيس تون على الفيسبوك لمتابعة أخبار القناة من هنا.

تردد قناة سبيس تون العربية علي النايل سات معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11785 27500 3/4 عمودي

تردد قناة هدهد للأطفال

تردد قناة هدهد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب 12303 27500 5/6 أفقي H

تردد قناة سنا للأطفال

تردد قناة سنا معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب 10972 27500 3/4 أفقي H

تردد قناة ليبيا المرح للأطفال

تردد قناة ليبيا المرح معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 1137 27500 H 5/6

تردد قناة بيلستانك للأطفال

تردد قناة بيلستانك للأطفال معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11137 27500 H 5/6

تردد قناة ديزني للأطفال

تردد قناة ديزني للأطفال معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12073 27500 H 2/3

تردد قناة ناشينوال جيوغرافيك كيدز

تردد قناة ناشينوال جيوغرافيك كيدز معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11938 27500 V 5/6

تردد قناة أطفال ومواهب

تردد قناة أطفال ومواهب معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11353 27500 V 5/6

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11316 27500 V 2/3

تردد قناة أجيال

تردد قناة أجيال معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12149 27500 H 3/4

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11317 27500 V 3/4 11315 27500 V 3/4

مستمرين معكم عبر التحديثات لإضافة كل جديد في عالم ترددات قنوات الأطفال.