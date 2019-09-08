اظبط واتفرج.. تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الجديد لمتابعة الساحة الرياضية المحلية والعالمية

نقدم تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الجديد من خلال طرح أكواد بسيطة لمتابعة الأحداث على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، حيث دائما ما تحصل القناة على أحقية نقل المباريات الهامة على شاشتها في مختلف دوريات دول العالم الأمر الذي جعل الشباب لديهم هوس متابعة قناة بي إن سبورت طول الوقت لاسيما وقت طرح كأس العالم كانت من أبرز القنوات التى تعرض مباريات المونديال، وفي الفترة الماضية تعرضت القناة لتغيير ترددها مما زاد البحث عنها مجددًا لمتابعة المباريات في أوقاتها، وخاصة بعد أن أعلنت صفحة القناة على حساب تويتر الرسمى الخاص بها أن سبب تغييرها التردد أمر تقنى ولايعنى توقف القناة عن البث.

من أبرز مباريات الدوريات التى تعرض على قناة بي إن سبورت، الدوري الإنجليزى، والدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس القارات، لذلك ينقل لكم موقعنا تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الجديد.

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd

يتميز تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd بأنه متاح على أكثر من قمر صناعى تتمكنون من ضبطته بالرموز التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي V 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي H 27500 النايل سات 12730 الإرسال dvb-s2 التعديل 8 psk تلقائي 27500

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تردد قنوات beIN SPORTS MAX

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح Nilesat 101/102 7 غربا 12245 عمودي 27500 2/3 Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11180 عمودي 27500 2/3

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تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح Nilesat 101/102 12245 عمودي 27500 2/3 Arabsat 2C/2D/3A 11180 عمودي 27500 2/3

قناة بي إن سبورت

تعتبر قناة بي إن سبورت أولى القنوات الناقلة الدوريات في مختلف البلدان العربية والمحلية ضمن مجموعة قنوات بي إن سبورت العملاقة في عالم الرياضة والملاعب المحتكرة بث ونقل المباريات الهامة، ولذلك فهى أشهر قناة رياضية متخصصة، ولكنها تحتاج إلى اشتراك لمشاهدتها الأمر الذي جعلها تدخل في منافسة شديدة مع نظيرها من القنوات وكانت تسمى قديمًا باسم قناة الجزيرة الرياضية، لكن تم تغيرها منذ سنوات، حتى أصبحت تحظى بجماهيرية عريضة في مصر خاصة ودول الوطن العربي على وجه العموم.