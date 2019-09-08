استقبال بث إشارة تردد قناة شام اف ام السورية @radioshamfm سبتمبر 2019 على نايل سات “الاحتفال...

تردد قناة شام اف ام السورية والتي ذاع صينها على مدار 12 عام من التميز الغير محدود، فقناة شام أف أم يتابع بثها المباشر ملايين السوريين سواء كانوا من المقيمين أو الذين اضطرتهم الظروف ليكونوا من المغتربين، ولم يقتصر أمر متابعة قناة شام أف إم على السوريين فقط، بل يتابع تردد القناة الكثير من المواطنين بمختف البلدان العربية، فالقناة هي صوت الشام الأصيل، كما أن التميز هو عنوان القناة، فالكثير من المواطنين السوريين يتشوقون للتعرف على عبق الوطن، والاستماع إلى الصحيح من الأخبار عبر القناة ذات المصداقية الحقيقية.

فالقناة بالفعل قناة متنوعة تهتم بعرض تفاصيل الأخبار بسوريا، كما أن القناة تبث محتواها بأصوات دافئة باللغة العربية من خلال القمر نايل سات، يغطي بث قناة شام أف أم معظم المنطقة العربية وأجزاء من جنوب ووسط أوروبا، وتهتم قناة شام أف أم بالعادات والتقاليد السورية الأصيلة، فالمستمع للقناة تشتم من خلالها عبق تاريخ الوطن.

تردد قناة شام اف ام السورية على نايل سات

وقد انطلقت قناة شام أف أم وهي المحطة الإذاعية الشهيرة، انطلق بثها في غ يوليو من العام 2007، وتحتفل هذا العام بعيدها الثاني عشر، ويمكن الاستماع طوال اليوم لأغاني فيروز وغيرها من مطربي الشام، ودائما ما يتميو محتوى قناة شام أف أم بالأمل والحب للوطن السوري الأم، رغم الألم الناجم عن الحرب الدائرة وتكالب الأعداء على الدولة السورية، إلا أنها ستظل أبدا سوريا العربية الأصيلة.

تردد قناة شام اف ام السورية والاحتفال بالشمعة 12

تردد قناة شام اف ام السورية على نايل سات

فقناة شام أف أم هي رائحة الشام، يتابعها عشان الوطن، وتتميز القناة بالمحتوى الإعلامي المتنوع الذي يغطي جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن السوري، فتقدم القناة البرامج الإخبارية وكذلك السياسية، كما تهتم القناة أيضا بالبرامج الرياضية والحوارية، كما يمكن متابعة القناة من خلال الصفحة الرسمية للقناة الإذاعية السورية شام اف ام.