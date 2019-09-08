|| العاصفة أشد مما يتوقع الجميع || تقرير لصحيفة ” ول ستريت جورنال” مدير تحالف حقوق...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

“صرح مارك ليشتنين / مدير تحالف حقوق المباريات الأوروبية يصرح لصحيفة ول ستريت جورنال، بأنه لو اعتقدت المؤسسات والقنوات التي تشتري الحقوق الكبرى، أنه لا توجد ضمانات للحقوق التي يشترونها بالمليارات، فلن يشتروها وذلك سيؤدي إلي تفكيك النموذج الرياضي بشكل كامل، وأشار التقرير إلى أن شبكة بي أوت كيو أثرت على صناعة تلفازية تقدر بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط.

بدأ اليأس يتسرب لدى عشاق قنوات بي أوت كيو من العودة، نظراً لكثرة الوعود والمواعيد التي لم تتحقق منها شيئ، وإدارة بي أوت كيو قد تضطر في وقت قريب جداً أن تعلن الفشل في التوصل إلي أي اتفاق للعودة من جديد، ونحن معكم بكل جديد إن وجد.

عاجل الموقع الرسمي لقنوات بي أوت يوضح أخر التطورات

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الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.