تابع الآن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة تصفيات الأمم الأوروبية...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

تنقل اليوم الأحد 8 سبتمبر قنوات بي إن سبورت مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية، المؤهلة لليورو 2020 وتلعب عدة مباريات أهمها مباراة السويد ضد النرويج ومباراة أسبانيا ضد جزر فاروه.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة أرمينيا* البوسنه والهرسك 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD1 تصفيات الأمم الأوروبية سويسرا* جبل طارق 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 تصفيات الأمم الأوروبية جورجيا* الدنمارك 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD3 تصفيات الأمم الأوروبية رومانيا * مالطه 18.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية السويد * النرويج 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 تصفيات الأمم الأوروبية

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية