أعرف الآن التردد الجديد لقناة تايم سبورت الجديدة على القمر الصناعي النايل سات وتابع مباراة الزمالك...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز في مصر والعالم العربي، يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال عن تردد قناة تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي المصري النايل سات، الذي ازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة على محركات البحث المختلفة، خاصة أثناء بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض مصر، لنقل القناة جميع مباريات البطولة على التردد الأرضي.

قناة تايم سبورت هي قناة مصرية يمتلكها مجموعة إعلام المصريين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأعلام، وبدأت بثها الرسمي في هذا العام 2019، مع بداية مباريات البطولة الإفريقية، واستطاعت في فترة وجيزة أن يكون لها شعبية كبيرة بين الجمهور المصري والعربي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

المباراة موعد المباراة المنافسة الملعب الزمالك * بيراميدز الأحد الثامنة بتوقيت القاهرة ،التاسعة بتوقيت السعودية نهائي كأس مصر برج العرب

يلتقي اليوم الأحد فريق الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر رقم 87، والتي يحلم كلا الفريقين في التتويج باللقب، فالزمالك يريد اللقب رقم 27 في تاريخه، بينما بيرميدز يريد تسجيل أول ألقابه في المسابقات المحلية، وسنشهد مباراة قويه بين الفريقين وستقوم القناة بالبث عبر التردد الأرضي وسوف تقوم القناة بعمل أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعد انتهائها، لتحليل أداء اللاعبين وكيف أدأ كل لاعب المهام المكلف، بها كما ستكون هناك فقرة خاصة بتحليل أداء الحكام.

التردد الفضائي والأرضي على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة التردد الفضائي التردد الأرضي القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز تايم سبورت 11449 UHF32 نايل سات H 27500

أهم الإعلاميين الذين يعملون في قناة تايم سبورت الفضائية

تزخر قناة تايم سبورت بالعديد من الإعلاميين المتميزين في مصر ومنهم ، أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، شيماء صابر، فرح على، كريم سعيد، أحمد عز، كريم خطاب.

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أهم المحللين على قناة تايم سبورت

تضم قناة تايم سبورت الفضائية أشهر المحللين والخبراء، في عالم الرياضة عاماً وكرة القدم خاصة، ومنهم الكباتن، حسن شحاته، حسن المستكاوي، طه إسماعيل، حازم أمام، عماد متعب، عبد الظاهر السقا.

تعرف على المعلقيين في قناة تايم سبورت الفضائية

من أهم المعلقين الذين يعملون في القناة الفضائية تايم سبورت، هم المعلق حاتم بطيشه،أيمن الكاشف، عصام عبده، طارق الأدور، محمد رمضان.

تسعى قناة تايم أسبورت في الفترة القادمة، إلي الحصول على حقوق بث الكثير من الفاعليات الرياضية الهامة، ومن أهمها الحصول على حق بث، مباريات الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر والسوبر المصري .

يلتقي اليوم المنتخب المصري للناشئين في كرة اليد، مع المنتخب المجري للناشئين، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مقدونيا.