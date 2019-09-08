هنا أحدث تردد لقناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد على القمر الصناعي نايل سات ومتابعة مباريات تصفيات...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب نيوز يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتي يبحث عنا الكثير من محبي ومتابعي الرياضة العالمية، وأهم المنافسات الكبري، والمعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت تمتلك حقوق بث كبرى الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، في منطقة شمال أفريفيا والمنطقة العربية، لذا يكثر البحث عن تردد القناة المجانية على النايل سات.

تستخدم مجموعة قنوات بي إن سبورت أحدث الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي على مستوى العالم، لكي تقدم لمتابعيها أفضل وأنقى صوت وصورة فائقة الجودة .

تستكمل اليوم مباريات تصفيات الأمم الأوروبية 2020 بعدة مباريات قوية، يأتي على رأس هذه المباريات مباراة المنتخب السويد والنرويج ومباراة أسبانيا ضد جزر فاروه وفنلندا ضد إيطاليا وهذه المباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية.

أهم المباريات اليوم التي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة أرمينيا * البوسنة والهرسك 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 تصفيات الأمم الأوروبية سويسرا * جبل طارق 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 تصفيات الأمم الأوروبية جورجيا * الدنمارك 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 تصفيات الأمم الأوروبية رومانيا * مالطة 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية السويد * النرويج 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 تصفيات الأمم الأوروبية فنلندا * إيطاليا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 تصفيات الأمم الأوروبية أسبانيا * جزر فاروه 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 تصفيات الأمم الأوروبية

تردد قنات بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت المفتوحة نايل سات 11055 H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج موعد مع الكاليتشيو: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الإيطالي. برنامج كرة فرنسا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الفرنسي الممتاز. برنامج لاتينيوس: وهو برنامج أسبوعي يهتم بكل دوريات دول أمريكا ألاتينية. برنامج ميريكاتو: وهو برنامج موسمي يبدأ بعد انتهاء الموسم الكروي ويهتم بسوق انتقالات اللاعبين. برنامج أخبار المدرب: وهو برنامج أسبوعي يهتم ببطولات التنس. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الانجليزي والإسكتلندي. برنامج الليغا في أسبوع: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الأسباني.

أهم المحللين والمعلقيين في قنوات بي إن سبورت

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على استقطاب أفضل المحللين والمعلقيين، على قنواتها لتقدم أفضل تحليل فني للمباريات، وتقدم أفضل تعليق ومن أهم المحللين على القناة، نبيل معلول، محمد أبوتريكه، وائل جمعه، بشار عبد الله، طارق دياب، يوسف شيبو، هيثم فاروق، ومن أهم المعلقين، عصام الشوالي، رؤوف خليف، علي محمد علي، حفيظ دراجي، خليل البلوشي، جواد بده.

أهم البطولات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت