حدث) تردد قناة أون سبورت 2 2019 ON Sport “إتش كيو” لنقل Zamalek VS Pyramids

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الليلة نتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الرياضية، ونرصد معكم تردد أون سبورت إتش دي، القناة الناقلة لمباراة كرة القدم بين الزمالك ضد بيراميدز في نهائي الكأس، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى الشامل المتميز، ونتابع معكم العديد من التقارير، مباراة الزمالك ضد بيراميدز بدون تقطيع اليوم

الآن نتابع معكم تردد أون سبورت إتش دي، القناة المجانية الغير مشفرة، ونرصد لكم التردد من أجل متابعة مباريات الدوري المصري ومباريات الكأس، ونتابع العديد من التحديثات التي تخص القناة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، تابع المقال الهام، الذي يوضح العديد من الأخبار، ونحن معكم بكل جديد.

تردد قناة أون سبورت

قناة أون سبورت من القنوات الرياضية المصرية الهامة، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايلسات، والتي اهتمت بنقلها للعديد من البطولات الدولية والعالمية والمصرية الرياضية، وتعد القناة ملكا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقد حصلت قناة ON SPORT على بث برامج العديد من القنوات الرياضية الأخرى، مثل قناة جوفينتوس وقناة تشيلسي وتلفزيون بايرن، وفي عام 2017 تمكنت من أخذ الحق الحصري من قناة بي إن سبورت في إذاعة مباريات العودة والذهاب في مباريات كأس السوبر الأسباني.

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وتبث القناة بصيغتي ال HD و SD صيغة ال hd والتي تعني جودة الصورة ووضوح الصوت، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، ومن بين البرامج التي تذاع على شاشة قناة أون سبورت برنامج مساء الأنوار، استاد مصر، كأس العالم روسيا 2018، النشرة الرياضية، عناوين رياضية، ميديا أون، حكاية بطولة، وغيرها من البرامج الرياضية الممتعة.

كما يعمل في القناة باقة من ألمع وأفضل المذيعين المتألقين أمثال، مدحت شلبي، مهيب عبد الهادي، محمد المحمدي، سيف زاهر، كريم رمزي، ميريهان عمر وآخرون.

تردد قناة أون سبورت 1 + 2

القمر الصناعي تردد القناة معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 10853 أفقي 27500 6/ 5

تحديث: متابعة مستمرة ومتجددة لأقوى تردد للقنوات المجانية على القمر الصناعي نايلسات، حيث نتابع تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات كرة القدم بشكل يومي مستمر.